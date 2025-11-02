সচেতন ভোটার ছাড়া যোগ্য এমপি পাওয়া সম্ভব নয়: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

এবি পার্টির সাধারন সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন সচেতন ভোটার ছাড়া যোগ্য এমপি পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ যোগ্য ভোটার যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে পারেন। তাই ভোটারদের সচেতন করে তুলতে হবে। আমরা শতভাগ পি আরএ বিশ্বাসীনা। তবে একশো আসনে পিআর হলে ভালোব্য হয়। দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের বিষয়ও তিনি দ্বিমত পোষন করে বলেন আমরা একটি কক্ষ চাই। প্রয়োজনে সংরক্ষিত আসন ৫০ থেকে বাড়িয়ে ১০০ করা যেতে পারে। সেখানে মহিলা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি পেশাসহ পিছিয়ে পরা মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তিনি রবিবার (২ নভেম্বর ) বিকেলে ঝালকাঠি প্রেসক্লাবে হলরুমে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন। উচ্চ কক্ষে পিআর হলে এমপি বেচাকেনা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আরো বলেছেন, আওয়ামী লীগের লোকরাও আওয়ামী লীগে ভোট দেয়নি। ২০২৪ সালে ৫’শ লোকও ভোট দিতে যায় নি। রাতের ভোট হয়েছে। ২০১৪ ১৫৩ জন এমপি এমনিতেই নির্বাচিত হয়েছেন। ২০২৪ সালে প্রশাসন ও আমলারা ভারতের পক্ষে ইলেকশন করে দিয়েছে।
প্রেস ক্লাবের হলরুমে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল কিনা এই প্রশ্নটাই আগে নিজের সাথে মিমাংশা করতে হবে। গত এক বছরে আওয়ামী লীগের কোন নেতাকর্মীর মধ্যে কেউ ক্ষমা চাইতে দেখিনি। তাদের কোন অনুশোচনা নেই করে ফুয়াদ বলেন, সংবিধানের প্রত্যেকটি ধারা অমান্য করে আওয়ামী লীগ কেবল রাতের ভোটই করেনি, শাপলা চত্বর ও ২৪শের গণহত্যা সারাদেশে লুটপাট করে সেই টাকা বিদেশে পার করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
ব্যারিষ্টার ফুয়াদ আরো বলেন নির্বাচনের পরে গনভোট হলে জটিলতা বাড়বে। নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা প্রমানের জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে একটি হলেও স্থানীয় নির্বাচন করা উচিত ছিলো। অন্তর্বতী সরকার কেমন দেখছেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে ফুয়াদ বলেন, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পরে ইউনুস সরকারকে আমি সফল বলে মনে করি।
মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন এবি পার্টির ঝালকাঠি – ০২ আসনের এমপি প্রার্থী শেখ জামাল হোসেন, এবি পার্টির ঝালকাঠি জেলা আহবায়ক মো. জামাল হাওলাদার ও সদস্য সচিব জাহিদ হোসেন বশিরসহ দলীয় নেতাকর্মীরা। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।