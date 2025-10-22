সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর : বি এম মিজানুল হাসান

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নিয়োগ পেয়েছেন প্রকৌশলী বি এম মিজানুল হাসান। তিনি পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশের (পিজিসিবি) প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
বুধবার (২২ অক্টোবর) বিকেলে বিদ্যুৎ বিভাগের কোম্পানি অ্যাফেয়ার্স-১ শাখার উপসচিব ফারজানা খানম স্বাক্ষরিত পত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রকৌশলী বি এম মিজানুল হাসান যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন।
বিদ্যুৎ বিভাগের পত্র জারির পর বি এম মিজানুল হাসান বাংলা স্কুপকে বলেন, বিদ্যুৎ উপদেষ্টা মহোদয় মেধা ও যোগ্যতা মূল্যায়ন করে আমাকে এ পদে নিয়োগ দিয়েছেন। আমি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর। আমার প্রথম কাজ হবে গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধি করা। সেই সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এবং প্রকৌশলী ও বিদ্যুৎ কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করব।
এর আগে বেলা তিনটায় বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে ডিপিডিসির এমডি নিয়োগে দুই প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। এমডি পদপ্রত্যাশী অপর প্রার্থী হলেন ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির (ডেসকো) সাবেক নির্বাহী পরিচালক অপারেশন (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. শরিফুল ইসলাম।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ফারহানা মমতাজ, ডিপিডিসির বোর্ড চেয়ারম্যন ও জনপ্রশাসনের সিনিয়র সচিব এহছানুল হক এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎ ভবনে ডিপিডিসির প্রধান কার্যালয়ে প্রার্থীদের লিখিত, প্রেজেন্টেশন ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় এক প্রার্থীর যোগ্যতা নিয়ে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাস্কুপ। এরপরই নিয়োগ কমিটি নড়েচড়ে বসে। পরবর্তীতে ওই প্রার্থীর বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে কমিটি দুজনের নাম পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ সহকারে বিদ্যুৎ বিভাগে পাঠিয়েছিল।