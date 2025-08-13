সদরপুরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বৃদ্ধ

সদরপুর( ফরিদপুর) প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আলিমদ্দিন মোল্লা (৮০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকালে উপজেলার আকোটেরচরের মন্ডল ডাঙ্গী রহমান স্টোরের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আলিমদ্দিন মোল্লা রাস্তার ধারে ঘাস কাটছিলেন। এ সময় দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে তিনি মারাত্মক আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জানা গেছে, মোটরসাইকেলটি চরভদ্রাসন উপজেলার সংবাদকর্মী গামছা কাজলের। তিনি পিয়াজখালী বাজার থেকে চরভদ্রাসন ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটান।
আকোটেরচর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রোমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা (ইউডি) দায়ের করা হবে।
