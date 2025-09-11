সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে আনোয়ারায় ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত। আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আনোয়ারা উপজেলা ছাত্রদল, আনোয়ারা সরকারি কলেজ ছাত্রদল ও বটতলী শাহ মোহসেন আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের উদ্যোগে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
মিছিলটি উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদের সামনে গিয়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল নেতা ইসমাইল বিন মনির। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আনোয়ারা উপজেলা ছাত্রদল নেতা মোফাচ্ছির হোসেন জুয়েল এবং সঞ্চালনা করেন যৌথভাবে আনোয়ারা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি বোরহান উদ্দিন ও বটতলী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মো. তারেক এবং সাধারণ সম্পাদক মিনহাজ উদ্দিন রাকিব। এসময় উপস্থিত ছিলেন— চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নূর শাহেদ রিপন, দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল নেতা রুবায়েত খান সিফাত, শফিউল আলম চৌধুরী, আনিসুর রহমান আরাফাত।
এছাড়া আনোয়ারা উপজেলা ও কলেজ ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন— হান্নান, রাশেদ, সাকিব, শাহেদ, রাশেদুল, হিরু, সোহেল, হৃদয়, মালেক, রিয়াজ, অনিক, শহীদ, রিহাজ, রিদওয়ান, ফখরুদ্দিন, রোকন, রাফি, তানভীর, সাইফুল, কাশেম, এমদাদ, সবুজ, আকাশ, মোবারক, দেলোয়ার, জীবন, সাজ্জাদ, সাইদুল, আলফাজ, খোরশেদ, আবু বকর, ফাহিম, অহিদুল প্রমুখ। আনোয়ারা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন— সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. ইমরান হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আরমান সাঈদ মাহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তারেক হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক সজীব উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক মো. ইমনসহ রিদয়, সাইদুল, বেলাল, রাকিব, কাশেম, আবির, জাবেদ, তৌহিদ, ফয়সাল, আকিব, আশফি, মোরশেদ, অমি, জামশেদ, নাঈম, সুমন, নাজিব প্রমুখ।
বটতলী শাহ মোহসেন আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আশিকুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক শেজাম, আরফাতসহ কলেজ ছাত্রদলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও কর্মসূচিতে যোগ দেন।