রবিবার, ৩১ অগাস্ট ২০২৫, ০৭:২৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
যারা একসময় হতাশায় ভুগেছিল, তারাই এখন দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে : প্রধান উপদেষ্টা জাপা অফিসে ফের হামলা প্রথম টি-টোয়েন্টি, নেদারল্যান্ডসকে হেসেখেলে হারাল টাইগাররা ‘দেনা পাওনা’ দিয়ে রুপালি পর্দায় প্রভার অভিষেক সবজির বাজারে আগুন, দামে পুড়ছে ক্রেতা বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়া, নিহত ৩ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীদের জন্য বিশেষ কোটা বাতিল সুপারিশ নয়, মেধার ভিত্তিতেই গ্রাম পুলিশ নিয়োগ ফুলপুরে শ্রীপুর পৌর বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত সরকারকেই দায় নিতে হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বেপরোয়া আচরণের: মুগ্ধ সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত শ্রীপুরে বৃদ্ধাকে হত্যা করে মাটিচাপা, গ্রেফতার নেশাগ্রস্ত যুবক আমিরাতে বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের কমিটি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা রাজাপুরে খালে গোসল করতে নেমে নিখোঁজের একদিন পরে কলেজ ছাত্রের লাশ উদ্ধার পাইকগাছায় ডরপ প্রকল্পের সমাপ্তি কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত গাজায় সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ‘নীরব মানববন্ধন’ গাজীপুরে ব্যারিস্টার কায়সারের বাড়িতে ডাকাতি মামলায় গ্রেফতার- ২ কর্ণফুলী টানেলে ব্যাপক লুটপাট করেছে আওয়ামী লীগ : ডা. শাহাদাত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন জাতীয় স্বর্ণপদক সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করে গৌরম্বিত হলেন সফল ব্যবসায়ী “রিপন” লালমনিরহাটে নামুড়ি হাসপাতাল ও ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন সালথায় ওয়ার্ড বিএনপির উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত মুরাদনগরে এনজিও ঋণের প্রায় ৪০লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে পলাতক খুকুমনি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ভিডিও ভাইরাল কলেজ ছাত্র আটক শীতলক্ষ্যা নদী থেকে উদ্ধারকৃত গলাকাটা লাশের পরিচয় মিলেছে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস ২০২৫ : গুম প্রতিরোধ করুন, ন্যায় ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করুন রাঙামাটিতে বিদর্শন ভাবনা কোর্সের শেষে সম্মিলিত পূণ্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত রাজাপুরে খালে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ কলেজ ছাত্র শামীম শ্রীপুরে জনাবালী মন্ডল শিক্ষা ফাউন্ডেশনের বৃত্তিপ্রদান ও সংবর্ধনা ভৈরবে ১৯৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ তিনজন মাদক ব্যবসায়ি আটক কাপ্তাইয়ে বড়ইছড়ি ব্যবসায়ী কল্যাণ ফোরাম গঠন
/ অর্থ-বাণিজ্য

সবজির বাজারে আগুন, দামে পুড়ছে ক্রেতা

অনলাইন ডেস্ক :
শনিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৫, ১১:৩২ অপরাহ্ন

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সবজির বাজারে লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বাজারে গেলে ক্রেতাদের মুখে একটাই অভিযোগ— সবজির দামে আগুন। সাধারণ মানুষের ভাষায় বলা যায়, বাজারে ঢুকলেই যেন আগুন লেগে যাচ্ছে পকেটে। একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়তি, অন্যদিকে সবজি কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক চাপ হয়ে উঠছে অসহনীয়। ফলে বাজারে গিয়ে নিত্যপণ্যের ঝুড়ি ভরতে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, শ্যামবাজার ও বিভিন্ন কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা গেছে, বেগুন কেজিপ্রতি বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়, যা এক মাস আগেও ছিল ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। পটল ৭০ টাকা, শিম ২০০ টাকা, টমেটো ১৪০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে।

শসা ৮০ থেকে ১০০ টাকা, করলা ৯০ থেকে ১০০ টাকা, কাঁকরোল ৮০ টাকা, চড়া ৪০ থেকে ৫০ টাকা, লতি মুঠো ৫০ টাকায় বিক্রি হতে দেখা যায়।

এদিকে আলুর দামও বাড়তি। কেজিপ্রতি ২৫ থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যা কয়ক দিন আগেও ২০ টাকায় পাওয়া যেত। এছাড়া কাঁচা মরিচের দাম কেজিপ্রতি ২০০ টাকায় পৌঁছেছে। পেঁয়াজের কেজি ৭৫ থেকে ৮৫ টাকার মধ্যে স্থিতিশীল থাকলেও তা ভোক্তাদের জন্য বাড়তি চাপ তৈরি করছে।

বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, পরিবহন খরচ বৃদ্ধি, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য এবং সংরক্ষণ সুবিধার অভাব— সব মিলিয়ে সবজির দাম বেড়ে যাচ্ছে।

কেনাকাটা করতে আসা গৃহিণী রওশন আরা বলেন, এক কেজি বেগুন কিনতে গেলেই এখন ৮০ টাকা লাগে। প্রতিদিনের রান্নার জন্য যা লাগে, তা কিনতে গিয়েই বাজেটের অর্ধেক শেষ হয়ে যায়।

অন্যদিকে রিকশাচালক জাকির হোসেনের অভিযোগ, আগে ২০০ টাকায় তিন–চার রকম সবজি আনা যেত। এখন এক–দুই রকম কিনতেই টাকা শেষ।

তবে পাইকারি ব্যবসায়ীদের দাবি, তাদের হাতেও সবজির সরবরাহ কম। ব্যবসায়ী জালাল হোসেন ঢাকা মেইলকে বলেন, জেলাগুলো থেকে সবজি কম আসছে। আবার ট্রান্সপোর্ট খরচও বেড়ে গেছে। লোকসান দিয়ে আমরা তো কম দামে বিক্রি করতে পারব না।

অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, কৃষকদের সরাসরি বাজারে বিক্রির সুযোগ দেওয়া, কোল্ড স্টোরেজ বাড়ানো, পরিবহন খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার মনিটরিং জোরদার না করলে সবজির বাজারে অস্থিরতা আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে অনেক এলাকায় সবজি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। অন্যদিকে, সড়ক ও পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় সরবরাহ ব্যয় দ্বিগুণ হয়েছে।

বাজার করতে আসা রহিম শেখ বলেন, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য এমন যে কৃষক মাঠে যে দামে বিক্রি করছেন, শহরে এসে সেই দাম দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ না থাকায় মৌসুমি সবজিগুলো সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বাজারে সরবরাহ কমছে, দাম বাড়ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, সবজি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় এই বাজারে লাগামহীন দাম সাধারণ ভোক্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। অনেক পরিবারই এখন খাবারের তালিকা থেকে একাধিক সবজি বাদ দিচ্ছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ না নেয়, তবে বাজারের এই অস্থিরতা আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর

 


এই বিভাগের আরো খবর
২৭ দিনে রেমিট্যান্স এল ২৫ হাজার ৪৬১ কোটি টাকা
গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপ: আস্থার প্রতীক, উন্নয়নের অগ্রদূত
আবারও বাড়ল স্বর্ণের দাম
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ৮ কোটি ৬২ লাখ ৭৫ হাজার ৩০০ টাকা প্রদান
২০২৫ সালের প্রথমার্ধেও ব্র্যাক ব্যাংকের লক্ষণীয় প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত
রুপালী ব্যাংকের ইজিএম অনুষ্ঠিত

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin