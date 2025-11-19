সবাই সমান সেবা পাবেন,সবার জন্য দরজা খোলা : ডিসি রায়হান কবির

নারায়ণগঞ্জের নবাগত জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোঃ রায়হান কবির জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন। এতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা অংশ নেন।এসময় তিনি নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে সকলের জন্য সমান সুযোগ ও সেবা নিশ্চিতের পাশাপাশি আগামী জাতীয় নির্বাচনের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করার কথা বলেন।একইসাথে সকল নাগরিক সমান সেবা পাবেন এবং সবসময় দরজা খোলা থাকবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি।
আজ বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভায় জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রায়হান কবির বলেন, সমাজ ও দেশ গঠনে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। সাংবাদিকতা শুধু পেশা নয়, এটি একটি দায়িত্ববোধের কাজ এবং রাষ্ট্রের দর্পণ বলা হয় । জনকল্যাণে সাংবাদিক এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা একসাথে কাজ করছে। সাংবাদিক এবং প্রশাসন একে অন্যের পরিপুরক। এসময় তিনি আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
সাংবাদিকদের গুরুত্ব তুলে ধরে নবাগত জেলা প্রশাসক বলেন, প্রশাসন ও সাংবাদিকতা একে অপরের পরিপূরক । তিনি জেলার উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ আলমগীর হোসাইন এর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাঈমা ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবু সাউদ মাসুদ ও সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন পন্টি,বন্দর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদ সহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।