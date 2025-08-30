সরকারকেই দায় নিতে হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বেপরোয়া আচরণের: মুগ্ধ

“আজকে ভিপি নূরের উপর হামলা হয়েছে। আগামীকালকে আমার বা আপনাদের উপর হামলা হবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। হামলাকারীদের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ক্ষোভেই স্পষ্ট হয়েছে।” – বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ।আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত মুগ্ধর ভাই স্নিগ্ধ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত ভিপি নূরকে দেখতে এসে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
মুগ্ধ বলেন, ভিপি নূর শুধুমাত্র ২০২৪ সালের নয়, বরং আগে থেকেই ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে কথা বলে আসছেন। আন্দোলনের একটি পরিচিত মুখ হিসেবে তার উপর হামলা চালানো হয়েছে। তিনি ভিডিওর উদাহরণ উল্লেখ করে বলেন, “কিভাবে তাকে সিঁড়ির উপর ফেলে মারা হলো, আমরা তা ভিডিওতে দেখেছি। এটা থেকে সহজে বুঝা যায়, যারা হামলা করেছে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকেই হামলাগুলো করেছে।”
তিনি আরও বলেন, এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখনও ফ্যাসিস্ট হয়ে কাজ করছে। “তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভের প্রকাশ আমরা সহজেই দেখছি।”
মুগ্ধ উল্লেখ করেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য জাতীয় পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি বলেন, “জাতীয় পার্টিকে যদি এখন নিষিদ্ধ না করা হয়, তাহলে সামনের এই নির্বাচন আসছে, সেটি আমরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী নির্বাচন হিসেবে গ্রহণ করব না।”তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে, কিন্তু ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে সবাই এক। বর্তমানে যে অঘটনই ঘটুক না কেন, সরকারের দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করা। “আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বেপরোয়া হামলার দায়ভার সম্পূর্ণ সরকারকে নিতে হবে। আমাদের প্রধান দাবি ছিল পুলিশ প্রশাসন যাতে কোন রাজনৈতিক সরকার তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে না পারে। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে এরকম কোন দৃশ্যমান উদ্যোগ আমরা দেখি না।”