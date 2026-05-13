সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে মুন্সীগঞ্জে প্রেস ব্রিফিং

সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, রাষ্ট্র সংস্কার পরিকল্পনা এবং নির্বাচনি ইশতেহারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মুন্সীগঞ্জে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (১৩ মে) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য অফিস প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক সৈয়দা নুরমহল আশরাফী । প্রেস ব্রিফিংয়ে মুন্সীগঞ্জ জেলা তথ্য অফিসার রহিমা আক্তার সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের অংশ হিসেবে ফ্যামিলি কার্ড, খাল খনন, বৃক্ষ রোপণ, নারীর জন্য গাড়ি, কৃষক কার্ড এবং কৃষি ঋণ মওকুফসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়।
সভায় জানানো হয়, ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচির আওতায় গত মার্চ থেকে উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ ও ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। গত ১০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। কর্মসূচির আওতায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন নারী সদস্যকে মাসিক ২ হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে। মুন্সীগঞ্জে আগামী জুলাই থেকে এ কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
এছাড়া ‘কৃষক কার্ড’ কর্মসূচি গত ১৪ এপ্রিল উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের সার, বীজ, কৃষিঋণ ও ভর্তুকি ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় প্রদান করা হবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়।
খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচির অগ্রগতি তুলে ধরে ব্রিফিংয়ে বলা হয়, মুন্সীগঞ্জে বর্তমানে এলজিইডির ৩টি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। টংগিবাড়ীর মটুপুকুর-সিদ্ধেশ্বরী বাজার খালের ৫২ শতাংশ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া গজারিয়া, শ্রীনগর, টংগিবাড়ী ও সিরাজদিখানে বিভিন্ন খাল পুনঃখনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
পরিবেশ সংরক্ষণে সরকারের ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মুন্সীগঞ্জে আগামী ১৮০ দিনের মধ্যে ১ লাখ ১২ হাজার ৪০০টি বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বক্তারা বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ, নারী উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য সহায়তা ও পরিবারভিত্তিক সহায়তা কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। প্রেস ব্রিফিংয়ে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ও তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকরা বিভিন্ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তার জবাব দেন।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুছাব্বেরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন (পিপিএম), জেলা তথ্য অফিসার রহিমা আক্তার, মুন্সীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোঃ আতিকুর রহমান টিপু, সাধারণ সম্পাদক মোঃ গুলজার হোসেন, সাবেক সভাপতি শহীদ ই হাসান তুহিন ও মুন্সীগঞ্জ সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনসহ জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।