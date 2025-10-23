বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:৩২ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
কুড়িগ্রাম-৪ আসনে ভোটের মাঠে জোয়ার তুলেছেন বিএনপি নেত্রী মমতাজ হোসেন লিপি কিশোরগঞ্জে মাদক মালার সাজাপ্রাপ্ত আসামী আটক স্কাউটস সার্বিক শিক্ষায় অবদান রাখছে- সহ: কমিশনার জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের গভীর ষড়যন্ত্র চলছে: আব্দুস সালাম সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দেশেই উৎপাদন হবে বালাইনাশক শ্রীপুরে পথচারীদের মুখে হাসি ফোটাতে হাসান হাবীবের উদ্যোগ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর : বি এম মিজানুল হাসান সাতক্ষীরায় জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসে হেলমেট বিতরণ ও সচেতনতা সভা খাগড়াছড়ি থেকে ইমন হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেফতার রাজাপুরের বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত বিএসপি’র যুগ্ম মহাসচিব হলেন মোঃ ইব্রাহিম মিয়া মুরাদনগরে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে নান্দাইলে র‍্যালী ও পথ-সভা অনুষ্ঠিত লালমোহনে নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত পটুয়াখালীর আলোচিত লামিয়া ধর্ষণ মামলায় তিন আসামির দণ্ড পাইকগাছায় জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত  বন্দরে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত মধুখালীতে লাল শাপলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ দর্শনার্থীরা সখীপুরে আগুনে পুড়ে ছাই সৌদি প্রবাসী লাবু মিয়ার স্বপ্ন গোয়াইনঘাটে ৫৩০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে সালনা হাইওয়ে থানার র‍্যালি ও পথসভা ময়মনসিংহে নান্দাইল থানার হত্যা মামলার ২ জন অভিযুক্ত সিপিএসসি, র‌্যাব-১৪, ময়মনসিংহ কর্তৃক গ্রেফতার শিশু সুরক্ষায় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি শিশুদের ৬ দফা ইশতেহার: একশনএইড বিল্ডিংয়ের কাজ করতে গিয়ে রাজ মিস্ত্রির মৃত্যু লাবসা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি শফিকুল, সম্পাদক শাহিন, সাংগঠনিক ছোট বরগুনা-১ আসন: পায়রা নদীর দুই পাড়ে জমছে নির্বাচনী সমীকরণ, আওয়ামী লীগকে টেক্কা দিতে প্রস্তুত বিএনপি-জামায়াত নিরাপদ সড়কের প্রয়োজনীয়তা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি হাসান কাজী (৩৫)’ ঢাকা জেলার ধামরাই হতে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব সাতক্ষীরায় তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
/ কৃষি

সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দেশেই উৎপাদন হবে বালাইনাশক

নিজস্ব প্রতিবেদক
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫, ১২:৪৪ অপরাহ্ন

আর আমদানির ওপর নির্ভরতা নয়, এখন থেকে বাংলাদেশেই উৎপাদন হবে সকল ধরনের বালাইনাশক ওষুধ। এতে রপ্তানির দ্বারও উন্মোচিত হবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।

সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ‘স্থানীয়ভাবে বালাইনাশক উৎপাদন ও রপ্তানির দ্বার উন্মোচনের’ উপরে এটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ এগ্রোকেমিক্যাল ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশনের (সিজিডিএল) নেতৃবৃন্দসহ ১১টা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভার কার্যবিবরণীতে বলা হয়, উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয়ভাবে বালাইনাশক উৎপাদন ও রপ্তানির দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ওই সভায় দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর যে প্রক্রিয়ায় উপকরণ ও কাঁচামাল আমদানির অনুমোদন প্রদান, মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, মন্ত্রণালয় তার অধস্তন দপ্তরের মাধ্যমে অনুরূপ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারে। এতে ওষুধের মতো স্থানীয়ভাবে বালাইনাশক, কীটনাশক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে ও আমদানির বিকল্প শিল্প তৈরি হবে এবং রপ্তানি সম্ভাবনা তৈরি হবে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হলো-উক্ত উপকরণ/কাঁচামালের তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আমদানি সহজীকরণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে শুল্ক সুবিধা ইত্যাদির জন্য প্রেরণ করা হবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে দেশে কীটনাশকের বাজার সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার। যার ৫৫ শতাংশ বা ৪ হাজার ১২৫ কোটি টাকার বাজার রয়েছে সাতটি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। আর স্থানীয় আমদানিকারকেরা চাহিদার প্রায় ৪১ শতাংশ বা ৩ হাজার ৭৫ কোটি টাকার কীটনাশক আমদানি করছে। কীটনাশকের বাজারে দেশি উৎপাদনকারীদের হিস্যা মাত্র ৪ শতাংশ বা ৩০০ কোটি টাকার।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কীটনাশকের আমদানি পর্যায়ে শুল্কহার ৫ শতাংশ। এর বিপরীতে কীটনাশক উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার ৩০ থেকে ৫৮ শতাংশ পর্যন্ত। এ কারণে চাহিদার বড় অংশই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে।

তথ্য বলছে, সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড নামের একটি বহুজাতিক কোম্পানি সবচেয়ে বেশি বালাইনাশকের ফিনিশড পণ্য আমদানি করে। সে হিসাবে প্রতি বছর প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা রয়েছে তাদের। তবে কোম্পানিটির ৪৬ ভাগ মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের।

এর বাইরে জার্মানভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি বায়ার ক্রপসায়েন্স। প্রতি বছর প্রায় ৪শ থেকে ৫শ কোটি টাকার ফিনিশড পণ্যের ব্যবসা করে তারা। এ ছাড়াও ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানি ইউপিএল, জার্মানভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি বিএএসএফ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি এফএমসি করপোরেশন পরোক্ষভাবে এখানে ব্যবসা করছে।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ফিনিশড পণ্যের পরিবর্তে যদি কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে অবাধ এবং সহজ করা হতো সেক্ষেত্রে এসব পণ্যের দাম কমপক্ষে ৩০ ভাগ কমে কৃষকের কাছে পৌঁছানো যেতো।

বালাইনাশক মূলত ফসলের ক্ষতিকর উদ্ভিদ বা প্রাণী, যেমন—পোকামাকড়, জীবাণু, আগাছা, ইঁদুর ইত্যাদি দমনে ব্যবহৃত হয়। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কৃত্রিম বাধাগুলো দূর করা দরকার। জাতীয় স্বার্থে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎপাদনে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। উৎপাদনের সুযোগ দেওয়ার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে এমন সিদ্ধান্ত এলো।

বাংলাদেশ অগ্রকেমিক্যালস ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কেএসএম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সরকারকে ধন্যবাদ জানতে চাই যে স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরে এসে উৎপাদনকারীদের দাবিগুলো আমলে নিয়েছে তাই। এ সরকার জনবান্ধব সরকার। উৎপাদনকারীদের সহযোগিতা করার অর্থ কৃষকের সাথে কাজ করা এবং জনগণের অধিকার নিয়ে কাজ করা । যদি এনবিআর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেয় তাহলে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে আর কোনো বালাইনাশক আমদানি করতে হবে না । ওষুধ শিল্পের ন্যায় দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে।


এই বিভাগের আরো খবর
আইএফপিআরআই-সার্ক কৃষি কেন্দ্রের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর
দেশে কৃষকরা কোনো সুবিধা পান না: কৃষি উপদেষ্টা
নতুন আরো তিন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে ব্রি
দুই মাসে আমন সংগ্রহ হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার এক-তৃতীয়াংশের কম
খাদ্য নিরাপত্তা, ঝুঁকি হ্রাস ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোমুভ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে চুক্তি
কুড়িগ্রামে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চাষে ফুলকপির বাম্পার ফলন

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin