সরিষাবাড়ীতে গলায় চানাচুর আটকে শিশুর মৃত্যু

ঢাকাপ্রতিদিন নারী ও শিশু ডেস্ক : জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে গলায় চানাচুর আটকে সুমাইয়া খাতুন (১১ মাস) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৩ আগস্ট) রাতে পৌর এলাকার কোনাবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। সুমাইয়া পৌরসভার মাইজবাড়ী এলাকার দিনমজুর সাইদুল রহমানের মেয়ে।
পারিবারিক ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে শিশু সুমাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে তার মা সকালে নানির বাড়িতে বেড়াতে যায়।
রাতে বিছানায় বসিয়ে শিশুটির মা ঘরে কাজ করছিল। পরিবারের অগোচরে বিছানায় পড়ে থাকা চানাচুর মুখে দেয়। এসময় চানাচুর গলায় আটকে যায়। বাড়ির লোকজন গলায় আটকে যাওয়া চানাচুর বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।
পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত চিকিৎসক মাসুদুর রহমান জানান, গলায় খাবার আটকে পড়া সুমাইয়া নামে এক শিশু রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসে তার বাবা। হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর