সরিষাবাড়ীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে  স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে নিজ সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে মিজানুর রহমান মজনু (৫৫) নামে এক স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু হয়।বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সরিষাবাড়ী উপজেলা মহাদান ইউনিয়নের বিলবালিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের মেজ ছেলে মিজানুর রহমান মজনুর নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
পরিবার ও স্থানীয়দের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ফসলি জমির কাজ শেষে নিজ বাড়ির উঠানে সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গেলে তিনি বিদ্যুৎস্পর্শ হন। এতে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে সরিষাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে , স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত মিজানুর রহমান মজনু
সেংগুয়া শেখ খলিলুর রহমান মাধ্যমিক ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের সহকারী শিক্ষক (গনিত)ছিলেন।
সরিষাবাড়ী থানার ওসি বাচ্চু মিয়া জানান, ‘বিদ্যুৎস্পৃষ্টের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাই, তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।