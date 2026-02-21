সরিষাবাড়ীতে “শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উদযাপন”

সারা দেশের ন্যায় জামালপুরের সরিষাবাড়িতে “শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস২০২৬ উদযাপন” উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে সরিষাবাড়ী উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনে উপজেলা প্রসাশন কতৃক আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) জনাব লিজা রিছিল, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর -৪ সরিষাবাড়ী -১৪১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য,জেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরিষাবাড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অনুপ সিংহ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান, সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বাচ্চু মিয়া,প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা শওকত জামিল, সমাজসেবা কর্মকর্তা মদন গোপাল, বি আর ডি পি কর্মকর্তা সালাউদ্দিন আহমেদ,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা মেহেদী হাসান,খাদ্য কর্মকর্তা শামছুল হকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য প্রদান করেন সরিষাবাড়ী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আজিম উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল আউয়াল, দূর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মোঃ আন্নু মিয়া, মুক্তিযোদ্ধা আঃ আজিজ,সাংবাদিক জাকারিয়া জাহাঙ্গীর,
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা সুপারভাইজার রুহুল আমিন বেগ।
অনুন্ঠান শেষে চিত্রাঙ্কন ও সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।