সস্ত্রীক শ্রীলংকা গেলেন বিমান বাহিনীর প্রধান

এসএম দেলোয়ার হোসেন:

ছয় দিনের এক সরকারি সফরে সস্ত্রীক এবং দুইজন সফরসঙ্গীসহ শ্রীলংকা গেলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি। আজ বুধবার (৩ মার্চ,২০২১) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আইএসপিআর এর বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি C-130J বিমানযোগে শ্রীলংকার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি। শ্রীলংকা বিমান বাহিনীর ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে Commander of the Sri Lanka Air Force Air Marshal SK Pathirana, WWV and Bar, RWP and Bar, RSP and three Bars, VSV, USP, MSc, M Phil, MIM, ndc, psc, qfi এর আমন্ত্রণে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এই সফরে গমন করেন। শ্রীলংকা সফরকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান শ্রীলংকা বিমান বাহিনীর ৭০ বছর পূর্তি উদ্যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। সফরের অংশ হিসেবে তিনি শ্রীলংকা বিমান বাহিনী ঘাঁটি Katunayake-এ অনুষ্ঠিত একটি পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি Gotabaya Rajapaksa প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সেখানে বই এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর লেখা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ নামক বইটি শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতিকে উপহার দিবেন। সফরকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী Mahinda Rajapaksa সহ Pacific Air Forces Commander General Kenneth S. Wilsbach এবং শ্রীলংকার প্রতিরক্ষা সচিব General G.D.H. Kamal Gunaratne (Retd) এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। এছাড়াও, তিনি শ্রীলংকার বিমান বাহিনী সদর দপ্তরে শ্রীলংকা বিমান বাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় করবেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান শ্রীলংকা বিমান বাহিনীর ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য এয়ার শো প্রত্যক্ষ করবেন এবং অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের বিমান বাহিনী প্রধানদের সাথে পেশাগত বিষয়ে মত বিনিময় করবেন। শ্রীলংকায় অবস্থানকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান শ্রীলংকা বিমান বাহিনী জাদুঘরসহ শ্রীলংকার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনা পরিদর্শন করবেন। বিমান বাহিনী প্রধানের এই সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার সাথে বিদ্যমান সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় ও পেশাগত খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি সম্প্রসারিত হবে। এছাড়াও, দুই দেশের বিমান বাহিনীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং শ্রীলংকায় অভ্যাগত অন্যান্য অতিথিদের সাথে বাংলাদেশ তথা বিমান বাহিনীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় করার সুযোগ হবে। যা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ভবিষ্যত প্রতিরক্ষা খাতের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনে সহায়তার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান আগামী ৮ মার্চ দেশে ফিরবেন বলে আইএসপিআর এর ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।