সাংবাদিক আমিনুল ইসলামের বাবা আলহাজ্ব রেজাউল করিম মাষ্টারের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার কাঁঠালিয়া উপজেলা সংবাদদাতা সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম এর বাবা কাঁঠালিয়া উপজেলার চেঁচরীরামপুর ইউনিয়নের দক্ষিন চেঁচরী গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবক, দক্ষিন পূর্ব চেচঁরী জমাদ্দার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান শিক্ষক শিক্ষানুরাগী আলহাজ্ব মোঃ রেজাউল করিম মাষ্টারের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী আজ বৃহস্পতিবার।
এ উপলক্ষে মরহুমের নিজ বাড়ীতে কুরআনখানী ও পূর্ব মুন্সিয়া মদিনা জামে মসজিদ, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ এ আলোচনা সভা মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে এবং কাঁঠালিয়া মারকাযুন নূর কওমিয়া মাদরাসায় কোরআন খতম ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।
আলহাজ্ব মোঃ রেজাউল করিম মাষ্টার ছিলেন একজন সদালাপী, সৎ ও নিষ্টাবান মানুষ। ব্যাক্তি ও কর্মজীবনে নিষ্ঠবান হওয়ায় সবার কাছে ছিলেন আস্থাভাজন। ২০১৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ভোররাত ৪ টা ১০ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেন।