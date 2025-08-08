সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার বিচার দাবিতে নবীনগরে মানববন্ধন

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের কারণে নিহত সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার (০৮ আগস্ট ২০২৫) বিকাল ৩টায় ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে এই মানববন্ধনের আয়োজন করে ‘নবীনগরের সচেতন সাংবাদিক ও আপামর জনগণ’।
এসময় বক্তব্য রাখেন,এনসিপির উপজেলা সমন্বয়ক আলমগীর হোসেন, সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক আসরাফ হোসেন,সঞ্জয় শীল, সাংবাদিক ফজলে রাব্বি পাপ্পু, সাংবাদিক মাহাবুব মোর্শেদ, সাংবাদিক শাহ পরান, সাংবাদিক সঞ্জয় শীল, সাংবাদিক আবু কাউসার, সাংবাদিক শেখ মিহাদ, সাংবাদিক সৈয়দ হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল আহাদ মিয়া প্রমুখ।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক তুহিন ছিলেন একজন নির্ভীক ও সৎ সংবাদকর্মী। তিনি সত্য তুলে ধরায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মহলের চাপে ছিলেন। অবশেষে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।
তারা আরও বলেন, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তুহিন হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।
এছাড়াও মানববন্ধনে অংশ নেন নবীনগরের বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী, সামাজিক সংগঠন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সচেতন নাগরিকরা।