সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ঘাটাইলে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত 

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও গ্রেফতারকৃত আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ঘাটাইল উপজেলার সকল ইউনিটের সাংবাদিক বৃন্দ।
এ উপলক্ষে আজ রবিবার (১০আগস্ট) ঘাটাইল উপজেলা পরিষদের সামনে বেলা ১১ ঘটিকার সময় এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
৭ আগষ্ট (বৃহস্পতিবার) গাজীপুরে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ এর সাংবাদিক মো.আসাদুজ্জামান তুহিনকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদ ও শাস্তির দাবিতে এ কর্মসূচিতে ঘাটাইলের বিভিন্ন সংগঠনের সাংবাদিকবৃন্দরা অংশ নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ঘাটাইল উপজেলার সিনিয়র সাংবাদিক মো. কামাল হোসেন, দৈনিক যুগান্তর ঘাটাইল প্রতিনিধি খান ফজলুর রহমান, মানবজমিন প্রতিনিধি এবি এম আতিকুর রহমান, ডেইলি বাংলাদেশ টুডে প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম, এশিয়ান টিভি জেলা প্রতিনিধি আব্দুল লতিফ, মোহনা টেলিভিশনের প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফা, আনন্দ টিভি প্রতিনিধি আবু শোয়েব, চ্যানেল এস এর ঘাটাইল প্রতিনিধি মারুফ হোসেন, মাই টিভি প্রতিনিধি রায়হান মিয়া,দৈনিক ঢাকা প্রতিদিনের ঘাটাইল প্রতিনিধি মোঃ নাজমুল ইসলাম, জাগরণী টিভি প্রতিনিধি আশরাফুল ইসলাম, নিউজ টোয়েন্টি ওয়ান প্রতিনিধি ইয়ামিন হাসান, দৈনিক মজলুমের কন্ঠ প্রতিনিধি রেজাউল করিম রাজু, বাংলা নিউজ ২৪ প্রতিনিধি রাহাতুজ্জামান, দৈনিক মানবাধিকার প্রতিদিনের শফিকুল ইসলাম, মুভি বাংলা টিভির ঘাটাইল প্রতিনিধি মোঃ আশিকসহ বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।