সাংবাদিক নির্যাতনে বহিষ্কার বিএনপি নেতা ইকবাল পুনর্বহাল

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বাস ভাংচুর ও চালককে মারধরের প্রতিবাদ করায় সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করার দায়ে বহিস্কৃত নেতাকে পুনর্বহাল করেছে বিএনপি। যদিও বিএনপি’র বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলের নীতি-আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের অভিযোগে বহিষ্কৃত সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেনকে পুনরায় দলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দলীয় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় গঠনতন্ত্র অনুসারে ইকবাল হোসেনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাঁকে পুনরায় দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর আগে গত বছরের ১২ ডিসেম্বর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ইকবাল হোসেনকে দলের সকল পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।
বহিষ্কারের কারণ হিসেবে জানানো হয়েছিল, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিক মিনহাজ আমানকে মারধর ও লাঞ্ছিত করার ঘটনায় তিনি দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। ওই ঘটনার দিন দুপুরে আসিয়ান পরিবহনের একটি বাসে চালকের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির পর ইকবালের অনুসারীরা বাসচালককে মারধর ও বাসে ভাঙচুর চালান। পরে নারায়ণগঞ্জের সানারপাড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এ সময় বাস ভাঙার প্রতিবাদ করলে সাংবাদিক মিনহাজ আমানকে লাঞ্ছিত করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।
ওই ঘটনার পরই কেন্দ্রীয়ভাবে ইকবাল হোসেনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।পরবর্তীতে তিনি দলের কাছে আবেদন করলে তা বিবেচনায় নিয়ে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।