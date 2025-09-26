সাংবাদিক নুরুজ্জামান মোল্লার ওপর সন্ত্রাসী হামলা, বন্দর প্রেসক্লাবের প্রতিবাদ

নারায়ণগঞ্জের বন্দর প্রেসক্লাবের সাবেক সহ সভাপতি ও দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার সাংবাদিক নুরুজ্জামান মোল্লার ওপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বন্দর প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ।
প্রেসক্লাবের সদস্যদের পক্ষে সভাপতি আতাউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল আলম জাহিদ এক বিবৃতিতে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, গতকাল ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে একজন মাদ্রাসা শিক্ষককে কামতাল তদন্ত কেন্দ্রে আটকের ঘটনায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য সেখানে উপস্থিত হন সাংবাদিক নুরুজ্জামান মোল্লা।একপর্যায়ে পুলিশের সামনে সন্ত্রাসীরা হামলা করে নুরুজ্জামান মোল্লাকে রক্তাক্ত জখম করে। পুলিশের শেল্টারে এমন ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ বলেন,পুলিশের উপস্থিতিতে একজন সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলা স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার ও সংবাদ মাধ্যমের জন্য অশনি সংকেত।যা চরম অন্যায় ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ।অনতিবিলম্বে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণের দাবী জানান প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ।