সাতক্ষীরায় একই পরিবারের চারজনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

সাতক্ষীরায় একই পরিবারের চারজন হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এরা হলেন, যতীন্দ্র নাথ দাশ ও ঊষা রানী দাশের ছেলে জয়দেব দাশ, বর্তমানে মোঃ আব্দুল¬াহ (৫৩)। তাঁর স্ত্রী ডলি, বর্তমানে মোছাঃ আমিনা (৪২), তাদের মেয়ে আনিকা দাশ বর্তমানে আনিকা তাসনিম (১৯) ও আনিশা দাশ, বর্তমানে আনিসা আতকিয়া (৬)। এদের বাড়ি সাতক্ষীরা শহরের পুরাতন সাতক্ষীরা (আলিয়া মাদ্রাসা) পাড়ায়।
সাতক্ষীরা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ৪ এর বিচারক তনিমা মন্ডল তনি গত ২০ আগষ্ট এফিডেভিটের প্রত্যায়িত করেন। এর আগে ২০২৪ সালের ৪ এপ্রিল উলি¬খিত আদালতে ৭৮৮ নং এফিডেভিটমূলে তাঁরা স্বপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এফিডেভিটে তাঁরা উলে¬খ করেন যে, ইতোপূর্বে হিন্দু ধর্মালম্বী থাকায় কিছু কিছু স্থানে পূর্বের নাম জয়দেব দাস, ডলি, আনিকা দাশ ও আনিশা দাশ লিখিত রয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় বর্তমানে সবজায় গাতেই মোঃ আব্দুল¬াহ, মোছাঃ আমিনা, আনিকা তাসনিম ও আনিসা আতকিয়া লিখিত ও ব্যবহৃত হবে। তারা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।