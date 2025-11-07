সাতক্ষীরায় মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা বিএনপির আয়োজনে আজ শুক্রবার বিকেলে শহরের মোজাহারের পেট্রোল পাম্পের সামনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহমাতুল্লাহ পলাশের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব আবু জাহিদ ডাবলুর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক সাবেক এমপি ও সাতক্ষীরা ১ আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সাতক্ষীরা ২ আসনের ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলিপুর ইউনিয়নের বারবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুর রউফ, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল হাসান হাদী, যুগ্ম আহ্বায়ক সাবেক পৌর মেয়র তাসকিন আহমেদ চিসতি, সাবেক মেয়র আক্তারুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, সাবেক নেতা এড তোজাম্মেল হোসেন, ইউসুফ আলী প্রমূখ।
বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল। জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে সিপাহী-জনতা দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত করেছিল। তিনি মুক্তির মাধ্যমে দেশের ক্লান্তিকাল বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পথ সুগাম হয়। আগামী দিনে সাতক্ষীরার চারটি আসনে ধানের শীষের প্রার্থীকে মনোনীত প্রার্থীদের বিজয়ী করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। এসময় জেলা বিএনপির সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।পরে বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।