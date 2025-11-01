সাতক্ষীরায় ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২৫ উপলক্ষে ‘সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায় শীর্ষক আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগ সাতক্ষীরার আয়োজনে জেলা সমবায় অফিসার এফ এম সেলিম আখতারে এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রিপন কুমার বিশ্বাস, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভারপ্রাপ্ত বদরুদ্দোজা, জেলা তথ্য অফিসার মো. জাহারুল ইসলাম টুটুল প্রমুখ।
আলোচনা সভা পূর্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করা হয়। পরে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভায় গিয়ে মিলিত হয়।
জেলা সমবায় কার্যালয়ের পরিদর্শক রামপ্রসাদ ঢালী ও মুর্শিদ আলমেরর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা সমবায় অফিসার করিমুল হক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (খামারবাড়ি) প্রকৌশলী ডিএই হারুন বিন হানিফ, অরুপ সাহা, আব্দুর রব ওয়ার্ছি, ডা. রুহুল ফরহাদ দীপু, আশরাফ আলী, পরিদর্শক জাফর ইকবাল, বজলুর রহমান, জিল্লুর রহমান প্রমুখ। দুগ্ধ প্রকল্পের আওতায় পাঁচজন সমবায়ীর মাঝে সুদমুক্ত ঋণের চেক প্রদান করা হয়।