সাতক্ষীরায় জুলাই শহীদ পরিবার ও যোদ্ধাদের নিয়ে আলোচনা সভা, সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : সাতক্ষীরায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গৌরবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো ‘জুলাই শহীদ পরিবার ও যোদ্ধাদের’ নিয়ে আলোচনা সভা, সম্মাননা প্রদান এবং এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার ( ৫ আগস্ট) সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসক মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান হয়।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু জাহিদ ডাবলু, জামায়াতে ইসলামীর সাতক্ষীরা জেলা আমির শহিদুল ইসলাম মুকুল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিষ্ণু পদ পাল, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল হাশেম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক আরাফাত হোসাইন এবং সংগঠনটির মুখপাত্র মোহিনী তাবাচ্ছুম।
বক্তারা বলেন, “জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল এক ঐতিহাসিক প্রতিবাদের প্রতীক। দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা পুনরুদ্ধারে এই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিলেন, তারা জাতির বীর সন্তান। তাদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা স্মরণীয় করে রাখতে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ইতিহাস জানতে ও ধারণ করতে হবে।”
অনুষ্ঠানে সাতক্ষীরার ৪ শহীদ পরিবারসহ মোট ১০১ জন কে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সম্মাননা গ্রহণকারী পরিবারগুলোর চোখে ছিল শ্রদ্ধা, গর্ব ও আবেগের অশ্রু।
আলোচনা সভা শেষে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। তাতে ‘জুলাই আন্দোলন’ কেন্দ্রিক গান, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন।পুরো অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সাতক্ষীরা জেলা কালচারাল অফিসার ফাইজা হোসেন অন্বেষা।
