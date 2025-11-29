সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজ শিক্ষক নিহত

সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক কলেজ শিক্ষক নিহত হয়েছে। নিহত কলেজ শিক্ষক সাতক্ষীরার সীমান্ত আদর্শ কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও পাইকগাছা ফসিয়া রহমান মহিলা কলেজের প্রভাষক।
আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টায় আশাশুনি উপজেলা কাঁদাকাটি বাজারে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত গোলাম আজম সাতক্ষীরা সদর উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের আব্দুল গফফারের পুত্র।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রভাষক গোলাম কলেজ হতে সাতক্ষীরায় ফেরার পথে কাঁদাকাটি বাজারে রাস্তার পাশে থাকা মোটর সাইকেলে ধাক্কা দেয়। এক পর্যায়ে তিনি ছিটকে পড়ে গেলে বিপরীত দিক হতে আসা একটি মোটরসাইকেল নিহত গোলাম আজমের উপর আসড়ে পড়ে। পথচারীরা তাৎক্ষণিক তাকে সাতক্ষীরা ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে মাতা ও স্ত্রী এবং এক কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুনগৃাহী রেখেছে গেছেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।