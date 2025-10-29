সাতক্ষীরায় ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যুবদলের মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ

সাতক্ষীরায় জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যুবদলের মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ করেছে। সাতক্ষীরা পৌর ও সদর উপজেলা যুবদলের যৌথ আয়োজনে আজ বুধবার বেলা ১১ টায় সাতক্ষীরা শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কস্থ পৌর দিঘিতে মৎস্য পোনা অবমুক্ত করেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু জাহিদ ডাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন,জেলা যুবদলের সাবেক সাধাঃ সম্পাদক যুবনেতা এইচ আর মুকুল, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক যুবনেতা শফিকুল আলম বাবু, যুবদলের নেতা তরিকুল ইলমাম কল্লোল,পৌর যুব দলের আহবায়ক আলী শাহীন,সদস্য সচিব মাসুম রানা সবুজ, সদর থানা যুব দলের আহবায়ক নজরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু জাহিদ ডাবলু বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে যুবদলের প্রতিটা নেতা কর্মীরা দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শকে বুকে ধারণ করে নতুন একটি বাংলাদেশ বিনির্মাণে দীপ্ত শপথ নিয়ে অকুতোভয় সৈনিকের ভূমিকায় যুবদলের নেতা কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাতক্ষীরা যুবদল পৌর দিঘিতে মৎস্য পোনা অবমুক্ত মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। সাতক্ষীরা জেলা যুবদল বিগত সময়ে আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছে সেটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐক্যবদ্ধ যুবদলে কখনো বিভেদ সৃষ্টি না হয়। আমরা যুবদলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাব। এ সময় দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়।