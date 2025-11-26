সাতক্ষীরার নতুন পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে দেশের ৬৪ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বুধবার এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এর আগে গত ২৪ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য লটারির মাধ্যমে ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) চূড়ান্ত করে সরকার। প্রজ্ঞাপনে জনা গেছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সুপার মোঃ আরেফিন জুয়েল বিপিএম (বিপি-৮০০৬১১৭৩৬২) সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করবেন।