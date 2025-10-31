সাতক্ষীরা জেলা তাঁতীদলের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি রিপন, সম্পাদক সাহেব আলী

সাতক্ষীরা জেলা তাঁতীদলের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩১ অক্টোবর আজ শুক্রবার বিকেলে শহরের ইটাগাছাস্থ তিতু কমিউনিটি সেন্টারে সাতক্ষীরা জেলা তাঁতীদলের আহ্বায়ক হাসান শাহরিয়ার রিপনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলমের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ।
অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহমাতুল্লাহ পলাশ। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক এড. সৈয়দ ইফতেখার আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিব হাজী মজিবুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু জাহিদ ডাবলু, যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল হাসান হাদী, তাজকিন আহমেদ চিশতি প্রমুখ। দ্বিতীয় অধিবেশনে সন্ধ্যা ৬ টায় জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের জেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে সভাপতি ,সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র ক্রয় করেন, সভাপতি পদে হাসান শাহরিয়ার রিপনের বিপরীতে অন্য কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্র ক্রয় না করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়।
সাধারণ সম্পাদক পদে এসএম সাহেব আলী, জিয়াউর রহমান জিয়া, জাহাঙ্গীর আলম ও লালটু মনোনয়নপত্র ক্রয় করেন। ব্যালাটের মাধ্যমে এই নির্বাচনে ৫৮ জন ভোটারের মধ্যে ৫৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। উক্ত নির্বাচনে এস এম সাহেব আলী সর্বোচ্চ ২২ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাহমুদুল ইসলাম বুলবুল নির্বাচিত হয়েছে। জেলা তাঁতীদলের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বাবু ও জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এইচ আর মুকুল।