সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের কমিটি গঠন: মিনি সভাপতি, বারি সম্পাদক

সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের কার্য নির্বাহী পরিষদের (২০২৫-২৬) পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন হয়েছে। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) সকাল এগারোটায় সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের আব্দুল মোতালেব মিলনায়তনে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই কমিটি গঠন করা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক জি,এম মনিরুল ইসলাম মিনি। এক বছর মেয়াদি সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হয়েছেন, ইত্তেফাক ও একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি জি,এম মনিরুল ইসলাম মিনি। সহসভাপতি বাংলাদেশ বেতারের সাতক্ষীরা সংবাদদাতা ফারুক মাহবুবুর রহমান।
সাধারণ সম্পাদক দৈনিক দিনকালের জেলা প্রতিনিধি আব্দুল বারী। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দৈনিক সাতক্ষীরার সকাল পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আমিরুজ্জামান বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক দৈনিক সংগ্রামের জেলা সংবাদদাতা আবু সাইদ বিশ্বাস, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাব ও ডেইলি ইন্ডাস্ট্রির সাতক্ষীরা জেলা সংবাদদাতা আক্তারুজ্জামান বাচ্চু, অর্থ সম্পাদক দৈনিক নয়াদিগন্তের মুহাঃ জিল্লুর রহমান ও দপ্তর সম্পাদক দৈনিক সমাজ সংবাদের সাতক্ষীরা প্রতিনিধি আল ইমরান।
নির্বাহী সদস্যরা হলেন, দৈনিক যুগের বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক আবু নাসের মোঃ আবু সাঈদ, নির্বাহী সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, মাছরাঙ্গা টিভির জেলা প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান উজ্জ্বল, দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল প্রতিদিনের জেলা প্রতিনিধি আব্দুল গফুর সরদার ও এটিএন নিউজের জেলা প্রতিনিধি এম, জিল্লুর রহমান।
সভায় উপস্থিত সাংবাদিকরা প্রেসক্লাবের কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল, বার্ষিক বনভোজন, সাধারণ সদস্যদের ব্লেজার প্রদানসহ বিভিন্ন বিনোদন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নবগঠিত নির্বাহী কমিটির কাছে আহ্বান জানান। একই সাথে প্রেসক্লাবের সকল কাজের সহায়তা করারও অঙ্গীকার করেন উপস্থিত সদস্যরা।
উল্লেখ্য, ২০২৪ এর আগষ্ট মাসে গঠনতন্ত্র মোতাবেক সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের এক বছর মেয়াদি কমিটি গঠন হয়েছিলো। কমিটির মেয়াদ শেষে প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অধিকাংশ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে ৫ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন হয়। গঠনতন্ত্রের আলোকে আজ (শনিবার) একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যকরি কমিটি গঠন হয়েছে।