সাতক্ষীরা ভোমরা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ী হাফিজুর রহমান মন্টু’র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ফুসে উঠেছে মানুষ, বিক্ষোভ

সাতক্ষীরা ভোমরা স্থলবন্দরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হাড়দ্দাহ এলাকার বাসিন্দা হাফিজুর রহমান মন্টুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ফুসে উঠেছে সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর, ২৫) সকাল সাড়ে ১০ টায় সদরের হাড়দ্দাহ মন্টুর বিরুদ্ধে হওয়া ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে এলাকার জনগণ।
সূত্র জানায়, হাফিজুর রহমান মন্টু ভোমরা স্থল বন্দরের আমদানি ও রপ্তানিকারক, এছাড়াও তার মালিকানাধিন দু’টি মৎস্য আড়ৎ ব্যবসা ও ঘেরে মৎষ্য চাষ করেন। তিনি এলাকার বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত এবং তার এলাকার দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করেন। নিজের প্রতিষ্ঠানে চাকুরি দিয়ে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। সম্প্রতি একটি রাজনৈতিক দলের কমিটি ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মন্টু তার ভাই রবিউল ইসলামকে সমর্থন করায় উক্ত এলাকার ২/৩ জন ব্যক্তি যারা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে হাফিজুর রহমান মন্টুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা সামাজিক মাধ্যমে বিশিস্ট ব্যবসায়ী হাফিজুর রহমান মন্টু কে নিয়ে বিভিন্ন মনগড়া লেখা ও কাল্পনিক ছবি ব্যবহার করে তাকে হেও করার পায়তারা চালাচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় জনতা তা রুখে দিয়ে মন্টুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার দাবী করে বিক্ষোভ করে।
এসময় বক্তব্য রাখেন হাড়দ্দাহ এলাকার আবুল খায়ের, আব্দুল হামিদ, আ:কাদের, সিরাজুল ইসলাম, আ: রশিদ, আজগর আলী, আ:রহমান, মিন্টু গাজী, আলমগীর হোসেন, শরিফুল ইসলাম, মীর হোসেন, আহাদ আলী, সামসুর গাজী, সাত্তার গাজী,আশরাফ আলী, রেজাউল গাজী প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, আমাদের এলাকার কৃতি সন্তান মন্টুর বিরুদ্ধে একটি কুচক্রি মহল ষড়যন্ত্র করছে। উদ্দেশ্য মূলক ভাবে করা এই ষড়যন্ত্র আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করবো। কিছু অনিবন্ধিত মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ঢালাও ভাবে মিথ্যা প্রচার করে চলেছে। বক্তারা ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার দাবী করেন।