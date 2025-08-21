সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে অনার্স ছাত্রীর মৃত্যু

সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের (শিক্ষাবর্ষ: ২০২১–২২) ছাত্রী শরিফা আক্তার লিপি মৃত্যুবরণ করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নেয়ার আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্রুত সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
শরিফা আক্তার লিপি সাতক্ষীরার মো. শহিদুল ইসলামের মেয়ে। তাঁর রোল নম্বর ২২১৬১২১।
সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবুল হাশেম বলেন, আমাদের ছাত্রী শরিফা আক্তার লিপির আকস্মিক মৃত্যুতে কলেজ কর্তৃপক্ষ শোকাহত। ২৪ আগস্ট তার রুহের মাগফিরাত কামনায় বাদ জোহর সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ জামে মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।