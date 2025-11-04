সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সড়ক দূর্ঘটনারোধে প্রচারণা

“মানসম্মত হেলমেট ও নিরাপদ গতি ও কমবে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সড়ক দুর্ঘটনারোধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে।
জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে এর অংশ বিশেষ আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর ‘২৫) সকাল ১১ টায় সাতক্ষীরা শহরের অদূরে সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ও সড়ক নিরাপত্তামূলক এক প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত প্রচারণা সভায় উপস্থিত ছিলেন, সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ আলাউদ্দিন, বিআরটিএ সাতক্ষীরা সার্কেলের মোটরযান পরিদর্শক মোঃ ওমর ফারুক, বিআরটিএ’র উচ্চমান সহকারী মোঃ নাছির উদ্দিন।
প্রচারণা সভায় বক্তরা উপস্থিত ছাত্রীদের সড়ক দুর্ঘটনার রোধকল্পে পথে চলাচলের উপর উপর ও ট্রাফিক সাইনসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্যে প্রদান করেন। প্রচারণা সভা শেষে উপস্থিত ছাত্রীদের মাঝে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে বিভিন্ন প্রকার ট্রাফিক সাইন এর লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ করা হয়।