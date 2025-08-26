সাতক্ষীরা সীমান্তে পাঁচ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

পাঁচ বাংলাদেশিকে সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ।
গতকাল সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকালে সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ বিজিবির কাছে ওই পাঁচজনকে হস্তান্তর করে। রাতে তাদেরকে সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
সীমান্তে হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পশ্চিম বিড়ালক্ষ্মী গ্রামের মনিরা পারভীন (৪৭), একই উপজেলার হরিনগর গ্রামের রফিকুল ইসলাম (৪৮), কালিগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের শহিদ আলী (৫৭), একই উপজেলার বেনাদনা গ্রামের রবিউল ইসলাম (৩৫) এবং গড়ুইমহল গ্রামের মাসুম বিল্লাহ (৩০)।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে পাঁচ বাংলাদেশিকে রাতে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ভারত থেকে ফিরে আসা মাসুম বিল্লাহ জানান, কাজের সন্ধানে বিনা পাসপোর্টে তারা ভারতে গিয়ে দীর্ঘদিন সেখানে বসবাস করছিলেন।
সম্প্রতি সেখানকার পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা গত ২৪ আগস্ট রাতে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর বিএসএফ ক্যাম্পে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন।