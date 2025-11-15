সাতক্ষীরা-২ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আব্দুর রউফের নির্বাচনী গণসংযোগ

সাতক্ষীরা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলিপুর ইউনিয়নের বারবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা আলহাজ্ব মো. আব্দুর রউফ নির্বাচনী গণসংযোগ ও ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করছেন। আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) তার নির্বাচনী এলাকা সাতক্ষীরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগ ও ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন।
এ সময় তিনি শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, বিভিন্ন বাড়িসহ পথচারীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করতে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং সকলের কাছে দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন তিনি। কুশল বিনিময়ের সময় তারা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা, রাস্তাঘাট–ড্রেনেজ–জলাবদ্ধতা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলেন। এ সময় ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলহাজ্ব আব্দুর রউফ মনোযোগ সহকারে সব কথা শোনেন এবং পরিবর্তনের জন্য একসাথে কাজ করার আশ্বাস দেন। তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন এবং স্থানীয়দের সাথে আলাপ করেন। তরুণ ভোটারদের তিনি কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি–সহায়ক শিক্ষা এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার বিষয়ে নিজের পরিকল্পনার কথা জানান।
এ সময় তিনি আরো বলেন, আমি সাতক্ষীরা-২ আসনে এমপি নির্বাচিত হলে আমার নির্বাচিত এলাকা হবে উন্নয়নের অনন্য উদাহরণ। সাতক্ষীরা-২ আসন (সাতক্ষীরা সদর ও দেবহাটা) এর মানুষের প্রত্যাশা অনেক। তারা শান্তি এবং নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা চান। আমি তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে মাঠে নেমেছি। সাতক্ষীরা-২ আসনে বিগত সময়ে আওয়ামীলীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টি নির্বাচিত হয়েছে। তারা এই আসনের জনগণের কতটুকু কাঙ্খিত চাওয়া পাওয়া পূরণ করতে পেরেছে আমি জানিনা। তবে আমার জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ধানের শীষ প্রতীক সাতক্ষীরা-২ আসনে বিজয় লাভ করলে আমি জনগণের সকল চাওয়া পাওয়া পূরণ করব ইনশাআল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
নির্বাচনী গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এইচ আর মুকুল, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল আলম বাবু, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আলী শাহীন, সদর থানা যুবদলের আহবায়ক নজরুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মাসুম রানা সবুজ, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মোঃ সুমনুর রহমান, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক তরিকুল ইসলাম কল্লোল, সাবেক সহ-সাংগঠনিক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী রাসিউল করিম রোমান, সাবেক সহ-সাংঠনিক সাংগঠনিক সম্পাদক দেবাশীষ চৌধুরী, বিএনপি নেতা রেজাউল ইসলাম ও সাবেক জেলা যুবনেতা আরিফ ইকবালসহ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।
শহরের মাওয়া চায়নিজ রেস্তোরাঁ, নিউ মার্কেট মোড়, রক্সি সিনেমা হল মোড়, মোজাহেরের পেট্রোল পাম্প, সাতক্ষীরা জজ কোর্ট এলাকা ও শহরের খুলনা রোড মোড়ে গণসংযোগে বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মী ও জাতীয়তাবাদী যুব দলের নেতা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা মনে করেন, আলহাজ্ব আব্দুর রউফ এর প্রচারণা এলাকাবাসীর মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।