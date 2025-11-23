সাতক্ষীরা ২ আসনে (সাতক্ষীরা- দেবহাটা) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আব্দুর রউফ এর মনোনয়ন বাতিল ও টানা ৭ বারের চেয়ারম্যান আব্দুল আলীমকে মনোনয়ন এর দাবিতে বিশাল মোটরসাইকেল র্যালি করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা । আজ রবিবার ১১ টায় বিনেরপোতা জিরোপয়েন্ট সংলগ্ন সাতক্ষীরা খুলনা মহাসড়ক হতে মোটরসাইকেল র্যালি বের হয়ে শহরের খুলনা রোড মোড় চত্বরে গিয়ে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।
এসময় বক্তারা বলেন ধানের শীষ প্রতীকের বিজয় একমাত্র আব্দুল আলিমকে দিলে সম্ভব। কারন নেতাকর্মীরা আব্দুল আলিম ছাড়া কোন দলছুট নেতার পক্ষে কাজ করবে না। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে সঠিক পৌছায়নি। তাকে ভূল বুঝিয়ে অযোগ্যকে মনোনয়ন দেওয়া হয়ছে। দলের দূরদিনে বিএনপির নেতাকর্মীদের পাশে থাকা একমাত্র নেতা হলেন আব্দুল আলিম। তিনি বিগত সরকারের সময় ক্রসফায়ারে আসামী ছিলেন। তার পরেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। দীর্ঘজীবন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে বিএনপিকে শক্তি শালী সংগঠনে পরিণত করেন। তাই সাতক্ষীরা ০২ আসনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী হওয়ার দাবিদার। নেতাকর্মীরা এসময় চেয়ারম্যান আব্দুল আলিমকে মনোনয়ন দেওয়ার জোর দাবী জানান । অবিলম্বে সাতক্ষীরা সদর ২ আসনে আব্দুল আলিমকে মনোনয়ন দিতে তারেক রহমানের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন নেতাকর্মীরা। যতক্ষণ মনোনয়ন না দেওয়া হবে আন্দোলন আরো বেগবান করার হুশিয়ারী দেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। এসময় হাজারও নেতাকর্মী র্যালিতে অংশ নেয়।
মোটরসাইকেল র্যালি শেষে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঘোনা ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি কামরুজ্জামান, ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়ন বিএনপিনেতা সাইফুল ইসলাম মজনু, লাবসা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা
আতিয়ার রহমান প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন, সাতক্ষীরা সদর উপজেলা বিএনপি সদস্য মোঃ আতিয়ার রহমান, ১২ নং বল্লিন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সেলিম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গনি, লাবসা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ সফিকুল ইসলাম , লাবসা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহিন ইসলাম।