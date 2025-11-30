রবিবার, ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:৩০ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
আত্রাইয়ে দীর্ঘ দিন ধরে ইউএনও পদ শুন্য, দুর্ভোগের শিকার সেবা গ্রহীতারা ছেলে-মেয়ের জন্য কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার করতে চাই: সালাউদ্দিন আলমগীর কাপ্তাইয়ে কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগামের সূচনা অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত ৮ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সাতক্ষীরায় নার্সদের প্রতিকী শাট ডাউন লোহাগাড়ায় ব্লকেড কর্মসূচি পালিত যানচলাচল বন্ধ ছিল ৪ ঘন্টা পাইকগাছায় ওয়াশ বাজেটিং বিষয়ে সিএসও এবং সিবিওদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত আনোয়ারার শুঁটকি পল্লী এখন দেশের শীর্ষ অর্গানিক হটস্পট ক্যান্সার আক্রান্ত মর্জিনা বেগমের পাশে দীনেশ ফাউন্ডেশন যশোরে অস্ত্র ও মাদকসহ লিটন গাজী আটক সাফল্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর বান্দরবানে মেধাবৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ ‘পৌর প্রতিভা’ সংবর্ধনা নবীনগরে হোপের ১৬ তম কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম -কক্সবাজার মহাসড়ক ব্লকেড, পর্যটকসহ ভোগান্তিতে লাখো চলাচলকারী মানুষ সাবেক এমপি সিরাজুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী আগামীকাল কাপ্তাইয়ে মরহুম তোফাজ্জল হোসেন স্মৃতি মিনিবার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় খালেদা জিয়া’র জন্য উপদেষ্টা পরিষদের দোয়া রাউজানে কম্পিউটার ভিলেজে কোর্স সার্টিফিকেট প্রদান ও বার্ষিকী পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত শোকসভায় বক্তারা: অধ্যাপক ডাঃ মাহবুব কামাল মানবিক চিকিৎসক ছিলেন বেড়ায় খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজ শিক্ষক নিহত নান্দাইলে আগুনে পুড়ে ছাই হলো বসতঘর ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি সখীপুরে সালাউদ্দিন আলমগীর রাসেলের গণসংযোগ শেরপুরে গণিত উৎসব ও শিক্ষাবৃত্তি পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত অপরাধী শনাক্তে সিসি ক্যামেরার আওতায় শাহজাদপুর শহর, উদ্বোধন করেন পৌর প্রশাসক লালমোহনে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল পাইকগাছার নতুন বাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন কাঠালিয়ায় সৈকতের উদ্যোগে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জে গাঁজাসহ আটক নগরকান্দায় খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত বেগম খালেদা জিয়া না থাকলে বাংলাদেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু
/ চট্টগ্রাম

সাফল্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর

আইয়ুব আলী, চট্টগ্রাম
রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫, ৩:২৭ অপরাহ্ন

ডিজিটাল রূপান্তর ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার ফলে চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিদিনই নতুন সাফল্যের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের সর্ববৃহৎ সমুদ্রবন্দর হিসেবে জাতীয় বাণিজ্য প্রবাহ, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন্দরটির অবদান দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তনীয় এবং এখন আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। অপারেশন ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্ট প্রসেসিং ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল অপারেশন এখন বন্দরের কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

TOS(Terminal Operating System) অ্যাপ ব্যবহার করে শতভাগ অনলাইনে গেট পাস ইস্যু করার রেকর্ড স্থাপনের পর আজও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পূর্বের রেকর্ড ভেঙেছে চট্টগ্রাম বন্দর। ২৮নভেম্বর তারিখে মোট ৬,৭১৭টি গেট পাস ইস্যু করা হয়েছে, যার মধ্যে—

কনসাইনি গেইট পাস: ৪,৮০৩টি
অফ-ডক গেইট পাস: ১,৯১৪টি
এটি পূর্বের সাফল্যকে ছাড়িয়ে নতুন মাইলফলক হিসেবে রেকর্ড তালিকায় যুক্ত হলো।
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ Terminal Operating System (TOS) সহ অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ফলে কার্যক্রম আরও আধুনিক, নিয়ন্ত্রিত ও দ্রুতগতির হয়েছে। প্রস্তুতিতে একদিকে যেমন চালকরা পূর্বের তুলনায় আরো কম সময়ে গেট পাস সংগ্রহ করতে পারছেন এবং সহজেই বন্দর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারছেন ঠিক তেমনি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ট্রেড মুভমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।যার সুফল ভোগ করছেন সকল স্তরের ব্যবসায়ীরা।

চট্টগ্রাম বন্দরের এই ধারাবাহিক সাফল্য প্রমাণ করে—স্মার্ট পোর্ট বাস্তবায়ন এখন বাস্তবচিত্রে রূপ নিয়েছে। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার বজায় থাকলে ভবিষ্যতে আরও বড় অর্জন হবে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আরও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌঁছাবে ।


এই বিভাগের আরো খবর
কাপ্তাইয়ে কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি হেলথ প্রোগামের সূচনা অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত
লোহাগাড়ায় ব্লকেড কর্মসূচি পালিত যানচলাচল বন্ধ ছিল ৪ ঘন্টা
আনোয়ারার শুঁটকি পল্লী এখন দেশের শীর্ষ অর্গানিক হটস্পট
বান্দরবানে মেধাবৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ ‘পৌর প্রতিভা’ সংবর্ধনা
নবীনগরে হোপের ১৬ তম কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত
চট্টগ্রাম -কক্সবাজার মহাসড়ক ব্লকেড, পর্যটকসহ ভোগান্তিতে লাখো চলাচলকারী মানুষ

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin