সাবেক এমপি ফয়সাল বিপ্লবের ৭ দিনের রিমান্ড

দিনমজুর রিয়াজুল ফরাজি হত্যা মামলায় মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লবকে সাত দিনের রিমান্ডে মঞ্জুর করেছে আদালত। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে মুন্সিগঞ্জ সদর আমলি আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মানিক দাস এ আদেশ দেন।
তদন্ত কর্মকর্তা সদর থানার উপপরিদর্শক শিপন আহমেদ আসামিকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক কামরুল ইসলাম। এর আগে গত ২২ জুন রাজধানীর মনিপুরীপাড়ার একটি আবাসিক ভবন থেকে ফয়সাল বিপ্লবকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ। পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় শ্রমিক সজল হত্যা মামলায় তাকে ১২ দিনের রিমান্ড শেষে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শাহিন মোহাম্মদ আমানুল্লাহ বলেন, “আমার মক্কেল রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে তাকে এ মামলায় জড়ানো হয়েছে।”
কোর্টের অনুমতি নিয়ে ফয়সাল বিপ্লব নিজেও বলেন, “আমি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নই। তৎকালীন পুলিশ এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আমি তখন আওয়ামী লীগের বিরোধী প্রার্থী ছিলাম।”
রাষ্ট্রপক্ষের পিপি অ্যাডভোকেট হালিম হোসেন বলেন, “হত্যার হুকুমদাতা সাবেক সাংসদ ফয়সাল বিপ্লব। তদন্তের স্বার্থে তার রিমান্ড প্রয়োজন।” গত বছরের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় মুন্সিগঞ্জ শহরের কৃষি ব্যাংক এলাকায় সহিংসতায় গুলিবিদ্ধ হয়ে দিনমজুর রিয়াজুলসহ তিনজন নিহত হন। ওই ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার আসামি তিনি।