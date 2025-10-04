সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আজাদ বর্তমানে বিপিসির মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) !

নিজস্ব প্রতিবেদক :
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) চট্টগ্রাম দফতরের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) হিসেবে বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন মোরশেদ হোসাইন আজাদ। যিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক নেতা। চাকরীতে ব্যাপক দূর্নীতি ও অর্থ কেলেঙ্কারীর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। নানা অনিয়ম এবং অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদকে তার নামে মামলা থাকলেও অদৃশ্য কারণে তা আর গতি পাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন বিপিসির সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এছাড়া ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলেও বিপিসির গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বে এখনো বহাল থাকায় রীতিমতো বিষ্ময়ও প্রকাশ করেছেন বিপিসির ব্যবসায়ীরা। অনতিবিলম্বে দুদকের মামলা গতিশীল করে শাস্তির আওতায় আনা এবং তার আগ পর্যন্ত ওএসডি করার জোড়ালো দাবি করেছেন ভুক্তভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
জানা গেছে, ছাত্র জীবনে মোহাম্মদ মোরশেদ হোসাইন আজাদ ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তিনি প্রথমেই অনৈতিক কার্যক্রম দিয়ে শুরু করেন তার চাকরি জীবন। বয়স, চুরি ও ভুয়া অভিজ্ঞতা সনদ দিয়ে চাকরির শুরু, এরপর একের পরে অনিয়ম দুর্নীতি অনিয়ম ও আর্থিক কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে দ্রুত বৃত্ত-বৈভবের মালিক বনে যান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) আজাদ। সরকারি দলের কর্মকর্তা হওয়ায় বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কেউ তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পাননি। তবে প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারনে বর্তমানে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী ও সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগের শেষ নেই।
জানা গেছে, আজ থেকে প্রায় ১৩ বছর আগে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের উপব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে ২০০৯ সালের ১৩ ই মার্চ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডে (বিপিসি) উপব্যবস্থাপক বিপণন পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় দৈনিক আজাদী পত্রিকায়। ওই নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও বয়সের বিষয়টি নিয়ে জ্বালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বলা হয়, তৎকালীন সময়ে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় ও আজাদ চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের যুগ সাধারণ সম্পাদক থাকার কারণে এসব জালিয়াতি ছাপিয়ে কোম্পানিতে অনেক প্রভাব বিস্তার করেন বেশ অল্প সময়ে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ওই পদের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছিল আট বছর। কিন্তু সেখানে তার কোন ধরনের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও “গ্লোয়ার ট্রেডিং” নামের ভুয়া একটি প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা সনদ জমা দিয়ে উপ্যবস্থাপক (বিপণন) পদে নিয়োগ পান। তার এই নিয়োগ নিয়ে বিপিসির অডিট প্রতিবেদনেও আপত্তি রয়েছে।
অনুসন্ধানে জানা যায়, মোহাম্মদ মোরশেদ হোসাইন আজাদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ ওঠার পর জালিয়াতি ও অফিসের নথিপত্র গায়েব করে তিনি খুব চতুরতার সাথে ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি নেন। বিপিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ রয়েছে, দায়িত্বভার গ্রহণের পর আজাদের স্বেচ্ছাচারীতা ও একগুয়েমি সিদ্ধান্তের কারনে বিপিসি প্রতিষ্ঠান নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ সেই সুযোগ নিয়ে তিনি কর্মস্থলে ইচ্ছামত প্রভাব খাটিয়েছেন।
অনুসন্ধানে আরো দেখা যায়, বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট কাজে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা সহ বয়স চাওয়া হয় অনুর্ধ ৩৩ বছর (৩১- ০৩- ২০০৯) পর্যন্ত। কিন্তু মোরশেদ হোসাইন আজাদ যখন নিয়োগ পান তখন তার বয়স ছিল ৩৩ বছর ৪ মাস ২১ দিন। আর অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখানো হয় “গ্লোয়ার ট্রেডিং” নামে একটি অখ্যাত ভূয়া প্রতিষ্ঠানের সনদ। পরে অডিট এ বিষয়টি ভুয়া হিসেবে ধরা পড়ে, এবং এ নিয়ে অডিট আপত্তি উত্থাপন করে। কিন্তু এসব অভিযোগ নিজস্ব ক্ষমতাবলে থামিয়ে দেন আজাদ।
২০২১ সালের ৫ই ডিসেম্বর বিপিসির বিপণন প্রতিষ্ঠান আর যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের মংলা অয়েল ইন্সটলেশন এর তখনকার ব্যবস্থাপক পরিচালক একেএম জাহিদ বিপিসির ডিজিএম মোরশেদ হোসাইন আজাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে দুদকের একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদক নিজে তদন্ত না করে উল্টো বিপিসির সচিবকে তদন্তের ভার তুলে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে সেই তদন্ত প্রতিবেদন আর আলোর মুখ দেখেনি।
অভিযোগে আরো বলা হয়, অবৈধভাবে অর্থ লেনদেনের বিষয়টি নিশ্চিত হতে তার এবং তার ভাতিজা ও ছোট ভাইয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন পাম্প ও তেলের ডিপো থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এবং তেলে ভেজাল দেওয়ার অভিযোগসহ বিভিন্ন অজুহাতে ঘুষ আদায় করেন তিনি।
দুদকের কাছে অভিযোগে আজাদ এর সম্পদের চিত্র তুলে ধরা হয়, এতে বলা হয়, চট্টগ্রাম নগরী উত্তর আগ্রাবাদের মোল্লাপাড়ায় অবস্থিত নিরিবিলি আবাসিক এলাকায় প্রায় ১৬ শতাংশ জায়গার ওপর ছয় তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করেন। নগরীর কালামিয়া বাজার বেশ কয়েক শতাংশ মূল্যবান জায়গা কেনেন, নগরীর লালখান বাজারে অবস্থিত আমি সেন্টারে তার রয়েছে কয়েকটি দোকান। এই ঘটনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, উত্তর আগ্রাবাদের নিরিবিলি আবাসিক এলাকায় মোরশেদ হোসেন আজাদের ভবনের খোঁজ পাওয়া গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা ব্যয় ভবনটি নির্মাণ করেন আজাদ। ভবনের একাধিক ভাড়াটিয়া জানান, মোর্শেদ হোসাইন আজাদ নিজেই ভবনটি সার্বিক বিষয় দেখাশোনা করেন। এতকিছুর পরেও তিনি থেমে নেই, তার অনৈতিক কর্মকান্ডে। ২০২৪ সালের ৮ আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর জ্বালানি উপদেষ্টার কাছে মোরশেদ হোসাইন আজাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে আরো একটি অভিযোগ জমা পড়ে।
এতে বলা হয়, বিপিসির আওতাধীন এসএওসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে থাকাকালীন আমদানিকৃত লুব বেইজ অয়েলের কাঁচামাল বিপিসি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করে দিয়ে লাভবান হন তিনি। লুব বেইজ অয়েলের বিপিসি নির্ধারিত মূল্য ১১৭ টাকা ৮০ পয়সা হলেও তিনি তা বিক্রি করেন ১০৯ টাকায়, অর্থাৎ প্রতি লিটারে ৮ টাকা ৮০ পয়সা কম দামে তিনি এই জ্বালানি তেল বিক্রি করে দেন। এভাবে প্রায় দুই হাজার টন লুব অয়েল বিক্রির ফলে কোম্পানি ক্ষতি হয় প্রায় দুই কোটি টাকা। এছাড়া প্রতি ড্রাম বিটুমিনের তৎকালীন বাজার মূল্য ৭৫০০ টাকা, কিন্তু ৬৮৬৩ গ্ ড্রাম বিটুমিন তিনি বিক্রি করেন ১৮০০ টাকা দরে। এতে কোম্পানি ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়ে। নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে এসএওসিএল এর সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকদের জানান, এসএওসিএল এর নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিপিসি তাই মোরশেদ হোসেন আজাদের অনেক অনিয়মী সিদ্ধান্ত ও স্বেচ্ছাচারিতা তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। লুব (বেস অয়েল), বিটুমিন ও স্টিল স্ট্রাকচার সহ বিভিন্ন পণ্য ও জিনিস বিক্রি করে তিনি নিজে ব্যাপক লাভবান হলেও বলার অপেক্ষা রাখেনা বিপিসি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন দারুন ভাবে।
অনুসন্ধানে তার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ উঠে আসে, জালিয়াতি করে নিয়োগ ও পদোন্নতি পেয়েই তিনি জড়িয়ে পড়েন নানা অনিয়ম, ও দুর্নীতিতে। আর অবৈধভাবে উপার্জন করেন কোটি কোটি টাকা। একদিকে বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পগুলোতে ডিলারদের ভেজাল তেল বিক্রয়ে উৎসাহী করে, অন্যদিকে বিপিসিতে ভুয়া রিপোর্ট প্রদান করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। অথচ বিপিসিতে রিপোর্ট প্রদান করেন ভেজালমুক্ত তেল হিসেবে।
বিপিসির মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মোর্রশেদ হোসাইন আজাদের এসব দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান আজাদ। উল্টো নিজের খুটির জোর খাটিয়ে শুধু নিজের পথকে শক্তিশালী করেননি পদোন্নতি নিয়ে তিনি তার দুর্নীতির রাজত্ব বিস্তার করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। এমতাবস্থায় দেশে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিবর্তন হলেও প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে ছাত্রলীগের সাবেক এই নেতা তার কর্মকাণ্ড আরও শক্তিশালী রূপে চালিয়ে যাওয়ার কারণে হতাশা ব্যক্ত করেছেন সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী সমাজ। অনতিবিলম্বে তার এসব কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে জোরালো তদন্ত করে তাকে বিপিসি থেকে অব্যাহতি দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন বিপিসির কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী সমাজ।
এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে তার অফিসিয়াল মোবাইল ফোনে কল করলে তিনি বলেন, গত ৩০ অক্টোবর ২০২৪ সালে তিনি মহাব্যবস্থাপক অর্থ পদে পদোন্নতি পান। ছাত্রলীগের সাবেক নেতা প্রসঙ্গে বিষয়টি তিনি পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়ে প্রমাণ দেখাতে বলেন। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের প্রতিটি তদন্ত কমিটিতে তিনি থাকার কথা স্বীকার করে বলেন, বর্তমানে তিনি অর্থ বিভাগের এল সি করেন। তার নিয়োগ জালিয়াতি বাজারে ভেজাল তেল বিক্রিতে উৎসাহ প্রদান এবং বিবিসিকে ভুল রিপোর্ট প্রদানের ব্যাপারে তিনি আপত্তি জানান। পূর্বের পদগুলিতে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়গুলি এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেন, কাজ করতে গেলে অভিযোগ আসবেই। অনিয়ম টাকা লেনদেন উৎসব সম্পর্কে এলোমেলো বক্তব্য দেন তিনি। দুদকের দায়ের করা অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয় সচিব কে, এবং পরবর্তী ১৬ দিন পরে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা থাকলেও, আজ দুই বছর হলো সেটি আলোর মুখ দেখেনি। এ সম্পর্কে আজাদ কিছু জানেন না বলে জানান। এসব বিষয় ঊর্ধ্বতন মহল জানেন বলে তিনি জানান।