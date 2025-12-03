সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় ঘাটাইলে বিএনপি’র দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় উপজেলা ও পৌরব বিএনপি এবং সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এ উপলক্ষে বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকাল ৪ টার সময় পৌরসভার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও টাঙ্গাইল তিন ঘাটাইল আসনের বিএনপি’র মনোনয়ন প্রাপ্ত নেতা অ্যাডভোকেট এস এম ওবায়দুল হক নাসির।
এ সময় অন্যান্য দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ঘাটাইল উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি, সিরাজুল হক সানা, সাধারণ সম্পাদক হাজী মো: বিল্লাল হোসেন, পৌর বিএনপির সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাসেত করিম, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন হেলাল, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী আনোয়ারুল আজিম রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান শাহিনসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, শ্রমিক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, জাসাস, মহিলা দলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সাংগঠনের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে দোয়া মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।