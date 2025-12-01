সাবেক প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় ভৈরবে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । ভৈরব প্রেসক্লাবের আয়োজনে আজ সোমবার প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাব সদস্য সচিব মোঃ সোহেলুর রহমান। এ সময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন,বিগত সরকার আপোষহীন নেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেছে তাকে রাজনীতি থেকে সরাতে। শুধু তাই নয় তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে নিয়ে স্লো- পয়জন দিয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে । স্লো- পয়জন শরীরে ঢুকে বিভিন্ন রোগ শরীরে বাসা বেধেছে। আজ তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তার সুস্থতার জন্য তিনি দেশবাসী সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন। আলোচনা সভা শেষে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের আহবায়ক মোস্তাফিজ আমিন, বিএনপির সহ- সভাপতি রিয়াজ মারুকী শাহিন, যুগ্ম সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ভিপি সাইফুল হক,
ভৈরব চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জাহিদুল হক জাবেদ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ভিপি মুজিবুর, উপজেলা যুব দলের সদস্য সচিব আল মামুন,পৌর যুব দলের আহবায়ক হানিফ মাহমুদ, উপজেলা শ্রমিক দলের আহবায়ক আদিলুজ্জামান দুলাল, সহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মী সহ সাংবাদিকরা। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ভৈরব বাজার জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন মাওলানা আক্তার হোসেন ।