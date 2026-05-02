সাবেক সংসদ সদস্য মোসলেম উদ্দিন আর নেই

ফুলবাড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি, সাবেক গণপরিষদ সদস্য এবং ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়ীয়া) আসনের ছয়বারের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট মোসলেম উদ্দিন আর নেই।
ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক এই সভাপতি ঢাকার একটি বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
আল্লাহ তায়ালা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন—আমীন। মরহুমের জানাজার নামাজ আগামীকাল রবিবার সকাল ১০টায় ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতি প্রাঙ্গণে, দুপুর ৩টায় ফুলবাড়ীয়া সরকারি পাইলট হাই স্কুল মাঠে এবং বিকাল ৫টায় আলহাজ্ব মোঃ মোসলেম উদ্দিন এতিমখানা মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে নিউগী কুশমাইল পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।