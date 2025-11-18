সাবেক সাংসদ মতিয়ার রহমান তালুকদার আর নেই

সাবেক সাংসদ মোঃ মতিয়ার রহমান তালুকদার আর নেই। সোমবার রাত সোয়া ৭ টার দিকে ঢাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে আমতলী-তালতলীতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানাগেছে, আমতলী উপজেলার আড়পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের তারিকাটা গ্রামের আলহাজ্ব মোঃ আফতাব উদ্দিন তালুকদারের তৃতীয় ছেলে মতিয়ার রহমান তালুকদার। তিনি ১৯৪৭ সালে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেছেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পরেন। ১৯৮৮ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে বরগুনা-৩ (আমতলী-তালতলী) আসনের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর তিনি বরগুনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হন। দীর্ঘদিন তিনি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বরগুনা-৩ আসন (আমতলী-তালতলী) থেকে জাতীয় পার্টির মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। ওই সময় তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্ধিতা করে মাত্র সাড়ে তিন হাজার ভোটে হেরে যান। শেষ হাসিনা এ আসন ছেড়ে দিলে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিতে যোগ দেন। এরপর তিনি উপ-নির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়লাভ করেছেন। ২০০৬ সালের ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময় তিনি আমতলী-তালতলীকে উন্নয়নের ¯্রােতধারায় পৌছে দেন। ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করে তিনি হেরে যান। এছাড়াও তিনি বরগুনা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। আওয়ামীলীগ শাসন আমলে তিনি জেল জুলুম ভোগ করেছেন। গত কয়েক বছর তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ্য ছিলেন। ফ্যাসিষ্ট শেখ হাসিনার পতনের পর তিনি পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন। ত্রয়োদ্বশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-১ (বরগুনা সদর-আমতলী-তালতলী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেতে তিনি গণসংযোগ করেছেন। গত ৩ নবেম্বর বিএনপির মনোনয়ন বোর্ড তাকে মনোনয়ন দেয়নি। মনোনয়ন না পেয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হন। এরপর থেকেই তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ্যতা বোধ করেন। আমতলী-তালতলীর মাটি ও মানুষের নেতা হিসেবে তিনি বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার ঘোষনা দেন। কিন্তু সোমবার বিকেলে তিনি তার ঢাকার বাসায় অসুস্থ্য হয়ে পরেন। পরে স্বজনরা তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যান। ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সোয়া ৭ টার দিকে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর খবর আমতলী-তালতলীতে পৌছা মাত্রই মানুষের মাঝে শোকের ছাড়া নেমে আসে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার মৃত্যুর খবর দ্রæত ছড়িয়ে পরে। আমতলী-তালতলীর জনগণ নেতা হারালেন।
প্রায়াত মতিয়ার রহমান তালুকদারের ছোট ভাই সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবু জাফর তালুকদার বলেন, সাংসদ মতিয়ার রহমান তালুকদার ঢাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সোয়া ৭ টার দিকে মারা গেছেন।