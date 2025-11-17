সোমবার, ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৪:৩৫ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের জনবান্ধব চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শফিউল আলম শফি  এবারের নির্বাচন দেশ রক্ষার নির্বাচন : প্রধান উপদেষ্টা শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড সাবেক আইজিপি মামুনের পাঁচ বছর কারাদণ্ড সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালের মৃত্যুদণ্ড কর্ণফুলী পেপার মিলস্ শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গেইট মিটিং অনুষ্টিত দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় অগ্নিসংযোগ নওগাঁ- ২ আসনে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন শাহজাদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক নিয়োগের বিধান বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন  শেরপুরে ব্যানারে  সাবেক হুইপের ছবি  দিয়ে গভীর রাতে  আঃলীগের ঝটিকা মশাল মিছিল আওয়ামী লীগের ‘নৈরাজ্য’ ঠেকাতে শ্রীপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ভাসানীর ৪৯’তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা সভা লালমোহনে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষা সম্পন্ন ভান্ডারিয়ায় ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিএনপি’র উঠান বৈঠক ঠাকুরগাঁওয়ে তথ্যনির্ভর নতুন বাংলাদেশ গঠনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত গোয়াইনঘাট গহড়া গ্রামে সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের নবান্ন উৎসব উদযাপন কমিউনিটি ব্যাংক ও সি পার্ল হসপিটালিটি গ্রুপের সঙ্গে ব্যবসায়ীক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর নালিতাবাড়ীর চেল্লাখালী নদীর ব্রিজ ভেঙে পরায় নদী পারাপারে চরম দুর্ভোগ ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে অটো চালকের লাশ ভাণ্ডারিয়ায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প পাইকগাছায় শীতের শুরুতেই কদর বেড়েছে পুরনো গরম কাপড়ের গাজীপুরের গৃহবধূ হত্যা: ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুই সন্দিগ্ধকে ধরে ফেলল র‌্যাব আত্রাইয়ে গ্রামীণফোনের টাকা ছিনতাই মামলা ও মাদক মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি গ্রেফতার পাইকগাছায় বর্জ্য দূষণ হ্রাস ও সুন্দরবনের পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত নান্দাইলে তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের ৩১ দফা প্রচারে উঠান বৈঠক ও লিফলেট বিতরণ কালিগঞ্জ বিএনপি নেতা ফারুকের ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী আগামীকাল বগুড়া-১ আসনে ধানের শীষে ভোট চেয়ে কাজী রফিকুল ইসলামের ব্যাপক গণসংযোগ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা রদবদল নারায়ণগঞ্জে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবীতে মহানগর বিএনপি’র সংবাদ সম্মেলন সরওয়ার জামাল নিজামের প্রোগ্রামে মানুষের ঢল গুটিকয়েক চাঁদাবাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিএনপি সমর্থকদের উচ্ছ্বাস
/ জাতীয়

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালের মৃত্যুদণ্ড

মাহফুজ জাহিদ 
সোমবার, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫, ৩:৪৭ অপরাহ্ন

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় ক্ষমতাচ্যুত পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। এতে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা এটিই প্রথম মামলার রায়।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে ছয় অধ্যায়ে ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায়ের প্রথম অংশ পড়া শুরু করেন বিচারিক প্যানেলের সদস্য বিচারপতি মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলের অপর সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ।

২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত রায় পড়া শেষে দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে আসাদুজ্জামান খান কামালের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল-১।

এ মামলায় পলাতক রয়েছেন কামাল। তবে গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় বছরখানেক ধরে কারাগারে রয়েছেন সাবেক আইজিপি মামুন। যদিও রাজসাক্ষী হয়ে ট্রাইব্যুনালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি। ফলে সাবেক এই আইজিপির শাস্তির বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের ওপর ছেড়ে দেন প্রসিকিউশন। তাকে পাঁচ বছরের সাজা দিয়েছেন বিচারক।

সোমবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটের পর কড়া নিরাপত্তায় কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে মামুনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে পুলিশ। অনেকটা মাথা নিচু করেই ট্রাইব্যুনালের হাজতখানায় ঢোকেন তিনি।

শেখ হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে ট্রাইব্যুনাল ও সুপ্রীম কোর্ট এলাকায় রয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা।
পুলিশ-র‌্যাব, এপিবিএন-বিজিবি’র পাশাপাশি নিয়োজিত রয়েছে সেনাবাহিনী। তৎপর গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরাও। নিরাপত্তার স্বার্থে রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার পর থেকেই দোয়েল চত্বর হয়ে শিক্ষাভবনমুখী সড়কে যান চলাচল বন্ধ রাখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সীমিত করা হয় জনসাধারণের চলাচলও।


এই বিভাগের আরো খবর
শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড
সাবেক আইজিপি মামুনের পাঁচ বছর কারাদণ্ড
নতুন পোশাকে বাংলাদেশ পুলিশ
ডিএমপি’র ৬ এডিসি বদলী
আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নিবো : মির্জা ফখরুল ইসলাম
আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণে মতবিনিময় সভা

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin