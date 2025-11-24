সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক গুঞ্জন এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন যুবলীগ নেতা

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) এই আসনে থেকে মনোনয়ন পেতে ইতোমধ্যে তৎপরতা শুরু করেছেন একাধিক প্রার্থী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন দলটির তিন নেতা। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছে আওয়ামী লীগ যুবলীগ নেতা আজম খান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।এ ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র সমালোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।।
ইতি মধ্যে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা জুবাইরল আলম মানিক, চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সমন্বয়কারী রিদুয়ান হৃদয়, উপজেলা এনসিপি’র প্রধান সমন্বয়কারী লায়ন মোহাম্মদ উল্লাহ মাহমুদ। দেখা যায়, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য বারশত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ কাইয়ুম শাহ, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান চুমকি চৌধুরী, বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ যুবলীগের মিছিলে আওয়ামী লীগের নির্বাচন অফিসে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতি সাথে ছবি তুলতেও দেখা যায় এ আজম খানের।
এনসিপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছে আজম খান । ফেসবুকে পোস্টে তার ছবির দেখা যায় আনোয়ারা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী লায়ন মোহাম্মদ উল্লাহ মাহমুদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এনসিপির সদস্য হিমেল,আনোয়ারা উপজেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী নঈম উদ্দিন, দিদার আলম,জাফর আহমদ ও কর্ণফুলী উপজেলা এনসিপির সদস্য আব্দুল আউয়াল রানা উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিকল্প রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাওয়া এনসিপির এমন সিদ্ধান্ত তাদের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। পুরোনো বিতর্কিত মুখগুলো নিয়ে নতুন রাজনীতির প্রত্যাশা বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন অনেকে।
এ বিষয় আজম খান বলেন,আমি দীঘদিন প্রবাসে ছিলেম আওয়ামী লীগ যুবলীগ রাজনৈতি করি নাই ।এ ছবি গুলো চেয়ারম্যান হিসাবে তুলছি।
আনোয়ারা উপজেলা এনসিপির যুগ্ন সমন্বয়কারী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন কেউ এনসিপি যোগ দিতে পারবেন না ।ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিনিধিকে দলে স্থান দেওয়া আমাদের বিকল্প রাজনীতির আদর্শের পরিপন্থি।
আনোয়ারা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী লায়ন মোহাম্মদ উল্লাহ মাহমুদ বলেন, আজম খান আওয়ামী লীগ যুবলীগ সাথে ছিল কী না আমার যানা নাই।