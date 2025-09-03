সামাজিক সচেতনতায় ইবিতে মঞ্চস্থ নাটক ‘অর্থহীন’

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ‘অর্থহীন’ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে বাংলা মঞ্চে বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটারের আয়োজনে এটি পরিবেশিত হয়। নাটকে সমাজের সচেতন নাগরিকরা বাস্তবে কতটা অসচেতন, কোন একটি ইস্যু আলোচনায় আসার পর সেটি সমাধান না করে আরেকটি ইস্যু দিয়ে ধামাচাপা দেওয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে অসচেতনতা ইত্যাদি প্রবণতার বিরুদ্ধে সমাজের সবার সচেতনতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনটির সভাপতি সাইফুন্নাহার লাকির রচনা ও সাধারণ সম্পাদক নাইমুল ফারাবির নির্দেশনায় নাটকে কুশীলব ছিলেন আর্য পাল, সোহরাব হোসেন, মিথিলা ফারজানা, শিমলা মন্ডল, বন্যা, প্রমি, তমাল, হাসিব, তানমিন, প্রনয় ও আশেক।
থিয়েটারের সভাপতি সাইফুন্নাহার লাকি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার সবসময় মঞ্চকে সমাজ-সংলাপের এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে আসছে। ‘অর্থহীন’ নাটকের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি সমকালীন সমাজের সংকট, মানুষের ভেতরের শূন্যতা ও অর্থকেন্দ্রিক জীবনের অসারতাকে দর্শকের সামনে গভীরভাবে তুলে ধরতে। নাটকটির প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি দৃশ্য আপনাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে— ‘আমরা কি সত্যিই জীবনের আসল অর্থ খুঁজে পাচ্ছি?, নাকি অর্থহীনতার পিছে দৌড়াচ্ছি?’