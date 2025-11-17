সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে কাঁঠালিয়ায় ছাত্রদলের মশাল মিছিল

সারা দেশে আওয়ামী লীগের আগুন সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ঝালকাঠির কাঠাঁলিয়ায় মশাল মিছিল করেছে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। ঝালকাঠি -১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা’র পক্ষ থেকে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধার পরে কাঁঠালিয়া বাসস্টান্ড থেকে শুরু হয়ে মশাল মিছিলটি শহরের জনগুরুর্ত্বপূর্ণ সড়ক প্রদিক্ষন করে। উপজেলা ছাত্রদল নেতা আরিফ খান ও রিয়াজ আহমেদ এর নেতৃত্বে মশাল মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদল নেতা আজিজুল ইসলাম খান, রুবেল জমাদ্দার, সেচ্ছাসেবক দল নেতা আরিফ তালুকদার,রাজু মৃধা,মো: হাছান হাওলাদার,আলামিন হাওলাদার, সাইদূল হাওলাদার সহ কাঠালিয়া উপজেলার ছয় ইউনিয়নের ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।