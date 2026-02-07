সারা বাংলাদেশ জুড়ে ধানের শীষের গণজোয়ার জনাব তারেক রহমান বগুড়া থেকে এমপি হলে হবেন প্রধানমন্ত্রী বল্লেন মমি

বগুড়া-৬ সদর আসনের ১৫নং ওয়ার্ডের চার মাথা, গোদার পাড়ায় অবস্থিত বাজার,পাড়া-মহল্লায় প্রত্যেক ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়ে যাচ্ছেন শহর যুবদলের সাথে বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা।
গণসংযোগ কালে শহর যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব মমি বলেন সারা বাংলাদেশ জুড়ে ধানের শীষের গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে আপনারা বগুড়ার মানুষ আপনারা পাবেন প্রধানমন্ত্রী আর সেই প্রধান মন্ত্রী হবে জনাব তারেক রহমান।তিনি আরও বলেন ধানের শীষের গণজোয়ারের কারণে পরাজয়ের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত একটি দল নানা ষড়যন্ত্র করছে, দেশব্যাপী ধানের শীষের গণজোয়ারে সেই দল আজ পরাজয়ের ভীতি ও আতঙ্কে ভুগছে। সেই ভীতি থেকেই তারা নানা ছল-চাতুরী ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের সবাইকে সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
৩১ দফার ব্যাখ্যা সহ বাংলাদেশের জনগণের জন্য জনাব তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের চিন্তাকে গণমানুষের মধ্যে তুলে ধরার মাধ্যমে ১৫ নং ওয়ার্ডের সভাপতি মোঃ কাজল মন্ডল এর সভাপতিত্তে সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাগর খন্দকার এর সঞ্চালনায় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এর উপস্থিতে শুরু হয় চারমাথা গোদারপাড়া এলাকায় ভোট প্রার্থনার কাজ, ৩১ দফার সুফল ও জনাব তারেক রহমানের নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়ে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, সহ রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের বিভিন্ন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সময় উক্ত গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন শহর যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব মমি’র পাশাপাশি সিনিয়র সহ সভাপতি তারিক মজিদ সোহাগ শহর যুবদল, মোনারুল ইসলাম সহসভাপতি শহর যুবদল, জাহিদ হোসেন সহ সাধারণ সম্পাদক শহর যুবদল, ওমাইূদুল হাবীব মিম সহ সাধারণ সম্পাদক শহর যুবদল, ওয়াসিম রেজা প্রচার সম্পাদক শহর যুবদল, শাহেদ আলী সহ প্রচার সম্পাদক শহর যুবদল,রবিউল ইসলাম ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শহর যুবদল, আরিফ সমবায় বিষক সম্পাদক,সুজিত জয়সোয়াল সদস্য শহর যুবদল, প্রভাষক মিজানুর রহমান, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক শহর যুবদল, মিনারুল হোসেন সাকু শহর যুবদল, মোঃ ফাহিম পশু পালন বিষয়ক সম্পাদক,আব্দুল মমিন সহ গ্রাম সরকার বিষয়ক সম্পাদক, বিকাল৪ টায় গণসংযোগ শুরুর মাধ্যমে উক্ত ওয়ার্ডের নেতা সহ কর্মী সহ তরুণ-যুবক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।গণসংযোগের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দরে, পাড়া বা মহল্লায় নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরসহ সব বয়সী মানুষের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়, বিকাল ৪টায় শুরু হওয়া এই গণসংযোগ কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন , খোকন শেখ সভাপতি ১ নং ওয়ার্ড, সদস্য শাহেল ১ নং ওয়ার্ড,মোকলেছ সভাপতি ২ নং ওয়ার্ড, রনি সাধারণ সম্পাদক, জিলহক সিনিয়র সহসভাপতি ২ নং ওয়ার্ড,মেফতা আল রশিদ মিল্টন সভাপতি ৩ নং ওয়ার্ড, শাহিনুর ইসলাম শাহিন সাধারণ সম্পাদক ৩ নং ওয়ার্ড, মোঃ বায়তুল্লাহ শেখ সভাপতি ৪ নং ওয়ার্ড, মোঃ রোকন সভাপতি ১৮ নং ওয়ার্ড,কামাল মন্ডল ও রুবেল ৩ নং ওয়ার্ড, শ্যামল,বাবলা,আশিস, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য, শ্যামল,ফয়সাল সভাপতি ৯ নং ওয়ার্ড,ষঈশামীম সভাপতি ১০ নং ওয়ার্ড, রনি মিয়া সদস্য ১১ নং ওয়ার্ড, রোকন সভাপতি ১২ নং ওয়ার্ডশহর যুবদলের সদস্য জিতু, স্বাধীন, সুলতান, রোমান, মাছুম সাংগঠনিক সম্পাদক ও সদস্য রিংকু ও নিরব,১৪ নং ওয়ার্ড,তৌহিদুল ইসলাম ও রহিম,রবিউল,সোহাগ,সুমন,সিহাব,মামুন,
ইলিয়াস, সাইদুল,ফেরদাউস, সিদ্দিক ১৫ নং ওয়ার্ড, সুলতান মোল্লা ১৬ নং ওয়ার্ড,১৮ নং এর রাসেল,মমিন,ইদ্রস, সজিব ও সাজু ১৯ নং ওয়ার্ড, তানিন,
গণসংযোগের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ ভোটারদের,ধানের শীষের পক্ষে জনসমর্থনের দৃশ্য চোখে পড়ার মতো ছিল বলে জানান স্থানীয়রা। উন্নয়ন, জনসেবা ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে জাতীয়তা বাদী দল বিএনপি আর তা বাস্তবতা করবেন জনাব তারেক রহমান এমন অঙ্গীকার ব্যক্ত করে গণসংযোগ কর্মসূচি সমাপ্ত করেন উপস্থিত নেতা কর্মীবৃন্দ।