সালথায় অগ্নিকান্ডে বসতঘর পুড়ে কৃষকের ৬ লাখ টাকার ক্ষতি

ফরিদপুরের সালথায় অগ্নিকান্ডে এক কৃষকের বসতঘর পুড়ে ৬লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে৷ আজ শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল আনুমানিক ৮ টার দিকে উপজেলার নকুলহাটি গ্রামে আজম মোল্যার বাড়িতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আজম মোল্যা বলেন, আগুনে আমার বসতঘর ও ঘরের মালামাল সব পুড়ে গেছে। এতে আমার ৬/৭ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার আব্দুল জলিল বলেন, নকুলহাটি গ্রামে অগ্নিকান্ডের খবর পেয়ে সালথা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়স্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা বৈদ্যুতিক শর্ট শার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত ঘটে। এতে আনুমাণিক ৫লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে৷