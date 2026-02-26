সালথায় আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা

ফরিদপুরের সালথায় আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা হলরুমে এই মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ মামুন সরকারের সভাপতিত্বে এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ শাহিনুল ইসলাম, নবকাম পল্লী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ওবায়দুর রহমান, সালথা থানার তদন্ত ওসি কেএম মারুফ হাসান রাসেল, সালথা প্রেসক্লাবের সভাপতি নুরুল ইসলাম সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও ইউপি সচিববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
উক্ত সভায় বক্তারা উপজেলার আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।