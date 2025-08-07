সালথায় ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক

ফরিদপুরের সালথায় ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (৭আগষ্ট) আটককৃত উভয়কে ফরিদপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে বুধবার (৬আগষ্ট) রাতে উপজেলার রায়েরচর এলাকা থেকে সালথা থানা পুলিশ তাদেরকে আটক করে।
আটককৃত দুই মাদক কারবারী হলেন- উপজেলার রায়ের চর গ্রামের মৃত হাতেম মাতুব্বরের ছেলে সোহেল রানা (৩১) ও গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের নুরুল ইসলাম মোল্যার ছেলে আবু বক্কার হামীম মোল্যা (২৮)। সালথা থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আতাউর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সালথা থানাধীন রায়ের চর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে তাদেরকে ফরিদপুর বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
