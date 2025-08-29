সালথায় ওয়ার্ড বিএনপির উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

ফরিদপুরের সালথা উপজেলার রামকান্তুপুর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৯ আগষ্ট) বিকেলে রামকান্তুপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের নারানদিয়া গ্রামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বক্তরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন। (ফরিদপুর -২) সালথা -নগরকান্দা আসনের বিএনপির দলীয় এমপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ ইসলামের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। ভোটের দিনের ভোট কেন্দ্রে যেয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। এসময় বক্তরা বিএনপির কিছু লোক আওয়ামীলীগের লোকদের পূর্নবাসনের অভিযোগও তুলে আনেন।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতছিলেন, সালথা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মিজান খান, সালথা উপজেলা বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্নআহব্বয়ক ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সম্ভব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী কামরুল ইসলাম।
অন্যন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আটঘর ইউনিয়নের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মুরাদুর রহমান ( মুরাদ), যুবদল নেতা শাফিকুল ইসলাম, বালাম হোসেন, সালথা উপজেলা আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদ এর সভাপতি ইয়াসিন হোসেন, সাধারন সম্পাদক শামীম তালুকদার সহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী বৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা ছাত্র দল নেতা সাইফুল আলম।