“অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশী মাছে দেশ ভরি” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ফরিদপুরের সালথায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ এর উদ্ধোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনিছুর রহমান বালী।
উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তরের আয়োজনে আজ সোমবার (১৮ আগষ্ট) বেলা ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা চত্তরে এসে শেষ হয়।
এরপর উপজেলা চত্ত্বরের পুকুরে পোনামাছ অবমুক্তকরণ করা হয়। পোনামাছ অবমুক্তকরণ শেষে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা মৎস্য অফিসার মোঃ শাহরিয়ার জামান শাবুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনিছুর রহমান বালী।
আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি অফিসার সুদর্শন সিকদার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ জিয়াউল হক, সালথা বাজার বনিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন বাচ্চু, উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল বাসার আজাদ, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি তারিকুল ইসলাম, উপজেলা গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম ইমরান প্রমূখ।
এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ইউনিয়নের মৎস্যচাষীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় বক্তারা মৎস্য খাতে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এসময় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের নির্বাচিত মৎস্য চাষীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।